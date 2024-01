Algérie: Tipasa - Le Groupe de production de médicaments neuropsychiatriques, un 'important acquis'

TIPASA — Le ministre de l'Industrie et de la Production pharmaceutique, Ali Aoun, a affirmé mardi à Koléa (Tipasa), que le nouveau "Groupe Santé" pour la production de médicaments neuropsychiatriques est "un important acquis" pour le secteur.

Le ministre, qui a procédé à l'inauguration de ce Groupe pharmaceutique privé, en compagnie du wali de Tipasa, Aboubakr Seddik Boucetta, a estimé que cette entité économique, constitue "un acquis important pour l'industrie pharmaceutique, car de nature à renforcer la disponibilité des médicaments sur le marché national, notamment ceux utilisés en neuropsychiatrie".

M. Aoun a réitéré la disponibilité de son secteur à "accompagner les gestionnaires" de ce Groupe, en vue de "relever, voire doubler sa production, à l'avenir, et s'orienter vers l'exportation", comme il a affirmé son engagement à "trouver des solutions aux problèmes et contraintes" constatées lors de sa visite des différentes structures de l'unité de production.

"La majeure partie de ces problèmes sont dus à la bureaucratie et au manque du suivi et de contrôle à tous les niveaux y compris du ministère du secteur", a-t-il souligné.

A ce titre, il a appelé les gestionnaires à se rapprocher des services centraux pour trouver les solutions nécessaires aux problèmes qui lui ont été soumis, car il s'agit d'un projet "digne d'intérêt, ayant été confronté à beaucoup de problèmes avant de voir le jour et d'entrer en phase d'exploitation", a noté le ministre.

%

La création du Groupe Santé remonte à 2019, mais il a dû attendre l'année 2023 pour l'obtention de son agrément, et la mise en service de ses quatre chaînes de production de médicaments neuropsychiatriques, produits sous la forme sèche (comprimés et capsules), liquide non stérile, et forme stérile (collyres et injections).

Le Groupe est également spécialisé dans le conditionnement des anesthésiques dentaires qui seront produits par l'unité à l'avenir, selon les informations fournies au ministre par son Président-directeur général (P-dg), Mohamed Boudjellal.

La capacité actuelle de production globale du Groupe est estimée entre 7 et 25 millions unités/an, tandis que sa capacité réelle est de 19 à 25 millions unités/an pour les médicaments sous forme sèche, et entre 7 et 9 millions unités/an pour les médicaments liquides stériles, selon le même responsable.

Par ailleurs, le ministre de l'Industrie et de la Production pharmaceutique a souligné que la commission nationale en charge de l'étude et de la levée des contraintes sur les projets d'investissement a réussi, l'année dernière, à lever les obstacles entravant la concrétisation de 650 projets.

Il a ajouté que cette commission, qui travaille en coordination avec nombre de départements ministériels, s'attelle actuellement à l'examen de 346 dossiers de projets d'investissement souffrant de quelques contraintes.

Des solutions y seront apportées durant le premier semestre de l'année en cours, a-t-il assuré, réaffirmant la "détermination des services de l'Etat à mettre fin aux obstacles entravant le lancement des projets d'investissement".

Après l'inauguration de cette unité pharmaceutique, le ministre a visité, à Koléa, une usine privée spécialisée dans les outillages de plomberie et robinetterie, avant d'inspecter le projet d'aménagement d'une micro zone industrielle à Khemisti et l'entreprise de fabrication et de réparation navale "Ecorep" du port de ouharoune.