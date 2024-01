Afrique: CAN 2023 - Amir Abdou (Coach de la Mauritanie) - « On savait que l'Algérie avait une fragilité psychologique »

Ce mardi, la Mauritanie a réalisé l'exploit de battre et d'éliminer l'Algérie de la CAN 2023. C'était lors des troisièmes matchs de poule dans le groupe D. Et comme l'avait promis Amir Abdou après le match contre l'Angola, les Mourabitounes n'ont rien lâché contre les Fennecs, plus fort sur le papier.

« Les joueurs ont écrit l'histoire comme les gars du CHAN. Ils ont été déterminés et disciplinés. C'est extraordinaire ce qu'on vit. Je leur ai dit de ne rien lâcher, on a pris exemple sur beaucoup d'équipes de cette CAN », s'est réjoui le sélectionneur des Mourabitounes en conférence de presse.

Pour parvenir à son exploit, la Mauritanie a exploité les faiblesses de son adversaire.

« On pensait que Bentaleb allait démarrer mais ils ont utilisé deux milieux axiaux, alors on avance le bloc et fermé pour les faire passer par les côtés et ça a marché. On savait que l'Algérie avait une fragilité psychologique et une pression médiatique alors on a joué aussi dessus », a reconnu Amir Abdou qui se dit triste pour l'équipe algérienne qui a tant d'individualités.

Avec seulement deux points pris, l'Algérie finit dernier du groupe D et quitte la CAN 2023. Quant à la Mauritanie, elle se qualifie et affronte le Cap-Vert en huitièmes le 29 janvier.