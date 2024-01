Angola: Mise en relief des mesures prises par l'exécutif angolais pour atténuer le changement climatique

Genève — La secrétaire d'État aux Relations extérieures, Esmeralda Mendonça, a souligné mardi, à Genève, en Suisse, les actions mises en oeuvre par l'Exécutif angolais en vue d'atténuer les effets du changement climatique, qui ont un impact négatif sur le développement de l'Angola.

Intervenant au panel sur « L'impact du changement climatique sur la mobilité humaine », lors du 14ème Forum mondial sur la migration et le développement, qui se tient à Genève, Esmeralda Mendonça a souligné le canal de Cafu comme un projet intégré et à grande échelle dans la province de Cunene, représentant l'une des réponses du gouvernement angolais au phénomène cyclique de grave sécheresse qui affecte les populations du sud de l'Angola.

Selon la chef de la délégation angolaise présente à l'événement, ces initiatives font partie de la Stratégie nationale sur le changement climatique (2022-2035), alignée sur la vision des agendas 2063 de l'Union africaine et 2030 de l'ONU.

D'autre part, elle a rappelé qu'Angosat-2, récemment lancé, dans le cadre du Programme Spatial National, contribuera et aidera à améliorer la surveillance des phénomènes météorologiques, ainsi qu'au développement de politiques d'anticipation liées à la mobilité dans le pays et la région de l'Afrique australe.

Pour la diplomate angolaise, « le choix du thème de ce panel était pertinent pour la reprise du très attendu Forum mondial sur la migration et le développement, peu après avoir franchi une autre étape importante dans le cadre de la COP 28. L'Angola salue le leadership de la France dans l'organisation de cet événement.

D'autre part, elle a souligné que « les changements et les risques climatiques augmentent la pression sur la mobilité humaine et devraient conduire les États et autres partenaires à réfléchir sur les contraintes et les opportunités pour prendre des mesures précoces et des actions coordonnées à tous les niveaux, pour créer des voies d'adaptation centrées sur les personnes, renforcer la résilience des communautés et permettre une mobilité adaptative».

Au cours de l'événement, qui se déroule d'aujourd'hui jusqu'à jeudi, au Centre International de Conférences de Genève, la délégation angolaise participera à une séance partagée entre représentants des gouvernements et du secteur privé, organisée par le mécanisme des affaires, ainsi qu'à la remise du « Prix Climat migrant », organisé par le Forum vulnérabilité climatique, et deux tables rondes sur la migration environnementale.

Créé en 2007, le Forum mondial sur la migration et le développement (FMMD) est un forum international qui réunit des gouvernements, le secteur privé, des maires et la société civile pour échanger sur les questions de migration et de développement. Le Forum des entreprises du FMMD sert de canal pour inclure le secteur privé dans le processus mené par l'État, favorisant ainsi le dialogue public-privé.