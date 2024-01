Angola: L'inflation des prix des matériaux de construction s'est élevée à 18,4%

Luanda — L'inflation des prix des matériaux de construction, de décembre 2023, par rapport au même mois en 2022, s'est établie à 18,4%, indique l'Institut National de la Statistique (INE, sigle en portugais).

L'information est contenue dans la « Fiche d'information rapide », avec les résultats mensuels de l'Indice des prix des matériaux de construction (IPMC) pour le mois de décembre 2023, publiés par l'INE, soulignant que l'indice a enregistré une variation de 2,6% en décembre, par rapport au mois de novembre 2023.

Avec cette variation, on constate une augmentation de 0,7 point de pourcentage par rapport au mois précédent.

La note indique qu'en termes de variations d'une année sur l'autre, parmi les groupes de matériaux de construction, le ciment et les liants ont été ceux qui ont enregistré les plus fortes augmentations de prix avec 27,7%, suivis par l'acier avec 19,5%, la pierre concassée et le marbre avec 17,1%, bois et contreplaqué avec 16,4%, sable avec 15,9%.

La liste comprend également le verre et les articles en verre avec une augmentation de 15,8% des prix, le béton prêt à l'emploi avec 15,5%, les tuyaux et accessoires en plastique avec 14,5%, les produits synthétiques avec 14,4%, les blocs avec 10,9%, les poutres, solives et lattes en bois avec 8,7% et les briques avec 5,9%.

L'INE indique que les groupes de matériaux qui ont le plus contribué à la variation de l'IPMC en décembre étaient les ciments et liants avec 1,6 point de pourcentage, l'acier avec 0,6 point de pourcentage, suivis par le béton prêt à l'emploi avec 0,2 point de pourcentage et les blocs avec 0,1 point de pourcentage.

%

Les résultats présentés couvrent la période de décembre 2022 à décembre 2023, les données ont été collectées sur les marchés et établissements formels et informels, où sont vendus des matériaux destinés à la construction de bâtiments résidentiels et non résidentiels, de routes et d'autres ouvrages de construction d'infrastructures.

Le prix des matériaux de construction est un indicateur important pour le marché de la construction, car c'est à travers sa variation qu'il est possible d'identifier le degré d'intensité des activités dans le secteur de la construction.