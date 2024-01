Afrique: Angola vs Burkina Faso (2-0) - Les Palancas negras dépassent les Etalons à la tête du groupe D

Pour la troisième et dernière journée des phases de poule, l'Angola et le Burkina Faso, tous qualifiés pour les huitièmes de finale, se sont affrontés le mardi 23 janvier 2024 à Yamoussoukro. Dans ce duel de leaders, les Palancas negras se sont imposés 2 buts à 0 aux Etalons. Ils prennent ainsi définitivement la tête du groupe D.

A l'issue des résultats des rencontres des groupes A et B, mardi dernier, qui ont opposé La Côte d'Ivoire à la Guinée équatoriale (0-4), l l'Egypte au Cap-Vert (2-2), la Guinée-Bissau au Nigeria (0-1) ; le Cap-Vert à l'Egypte (2-2) et le Mozambique au Ghana (2-2), l'Angola et le Burkina Faso, les deux premiers du groupe D, avec 4 points, se sont officiellement qualifiés pour les huitièmes de finale de la CAN.

En effet, avant de s'affronter dans un duel pour déterminer le leader de leur poule, l'une des places des quatre meilleurs troisièmes était déjà garantie pour ces deux adversaires. Dans une rencontre où le seul objectif de chacun de ces deux challengers était de se procurer la première place de leur poule, les Palancas negras ont déployé toutes leurs jambes pour s'éloigner des Etalons, très timides du début jusqu'à la fin de cette course.

En effet, l'Angola a pris définitivement la tête du groupe tant convoitée pour croiser l'un des meilleurs troisièmes qui sont réputés être des adversaires plus faibles sur le papier, donc se donner plus de chances d'accéder aux quarts de finale. Ainsi, elle a dominé son potentiel challenger sur le score de 2 buts à 0 grâce à des réalisations de Cristovao Pacienca Mabululu (36e) et du nouvel entrant, Zini (92e) qui confirme le coaching gagnant de Pedro Gonçalves.

De leur côté, les hommes d'Hubert Velud, qui ont entamé cette confrontation dans l'objectif de procurer de la joie à tout un peuple, ont tenté de perforer les cages angolaises sans succès. Pour leur première titularisation, le capitaine Bertrand et Dango Ouattara ainsi que leurs coéquipiers ont tenté 17 tirs mais n'en ont réussi à cadrer que trois. L'Angola est parvenue à gérer ce match à sa manière jusqu'au coup de sifflet final.

Ainsi, avec 7 points, elle conserve sa place de leader devant son adversaire, le Burkina Faso, qui reste accroché à ses 4 points. La plus grande surprise dans cette poule est l'élimination de l'Algérie. La quatrième nation du football africain a été battue (0-1) par le petit poucet, la Mauritanie, qui était déjà à la porte de sortie de ce tournoi et était même enterrée par les spécialistes du ballon.

Mais Amir Abdou, après avoir fait goûter aux Comores le bonheur de se qualifier pour la première de son histoire à une huitième de finale d'une compétition continentale, vient de rééditer le même exploit avec les Mourabitounes et confirme que tout est possible en football. Quant aux Fennecs, pour une deuxième, ils quittent la compétition la queue entre les jambes.