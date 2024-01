Afrique: CAN 2023 - Oumar Ngom (milieu Mauritanie) - « On va aller chercher quelque chose contre l'Angola et l'Algérie »

Pour son entrée dans la CAN 2023, la Mauritanie a mal commencé. Elle s'est inclinée contre le Burkina Faso ce mardi (1-0). Mais pas de quoi décourager Oumar Ngom, milieu de terrain des Mourabitounes. Loin de baisser les bras après cette d'entrée, le joueur de Pau FC pense que son équipe a encore des chances de se qualifier si elle se comporter bien contre l'Angola et l'Algérie, ses deux prochains adversaires. Ngom était interviewé par Dounia Mesli, envoyée spéciale d'Africa Top Sports à Bouaké.

C'était un match très serré et très disputé aujourd'hui. Vous avez montré une très belle image face à une équipe qui était favorite et un peu plus technique. Est-ce que c'est ca qu'il va falloir changer peut-être ?

Une équipe plus technique certes, mais on a eu plus d'action qu'eux en première mi-temps. On aurait dû marquer mais ils ont eu de la réussite sur la fin du match. Franchement je suis déçu mais on va essayer d'aller chercher quelque chose contre l'Angola et contre l'Algérie. Il n'y a que ça à faire de toute façon et il ne faut surtout pas baisser la tête. Je pense que dans l'ensemble du match on a été correcte.

Justement, on vous sentait vraiment prêts physiquement mais le climat a joué plus en faveur du Burkina Faso qui est plus habitué à ça que vous. Est-ce que c'est ça qui a fait pencher la balance en fin de match ?

Je pense que oui, ça a fait pencher la balance. Maintenant je trouve qu'on n'est pas déméritant sur le match et malgré l'erreur qui nous a coûté très cher, on a proposé de bonne choses qu'on va devoir refaire contre l'Angola pour avoir plus de réussite.

Justement, le pénalty, est ce que vous l'avez revu ? Pour moi il n'y avait pas forcément pénalty.

Franchement, j'étais dans le feu de l'action, je n'avais rien vu mais je pense qu'il y a pénalty. Il va falloir qu'on donne encore plus.

Vous sentez aussi les Mauritaniens derrière vous ?

Oui et ça nous donne plus de force. Les supporters burkinabés étaient plus nombreux, mais on a senti l'engouement du public mauritanien et ça nous donne beaucoup de force. Ce sera déterminant pour les matchs à venir.