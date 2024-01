Afrique: Mauritanie-Algérie / Boubacar Niasse (Homme du match) - « Je dédie ce trophée au peuple mauritanien »

Élu « Homme du match à l'issue d'une performance aboutie contre l'Algérie, le portier mauritanien Boubacar Niasse a dédié son trophée à son peuple pour leur soutien depuis le début de la compétition.

À qui dédiez-vous ce trophée d'Homme du match?

« Je le dédie tout d'abord au peuple mauritanien, ma famille aussi pour le soutien qu'elle m'a apporté. »

Est-ce que vous l'impression d'avoir franchi un palier après ces trois matchs là ?

« Franchi, non. J'apprends à chaque match. Je franchis des paliers en ce moment. Il y a de la concentration qui a monté et on travaille pour faire quelque chose de bien. »

Qu'est-ce qui a fait la force de la Mauritanie aujourd'hui ?

« Quand on vois nos précédentes rencontres, on peut dire qu'on a manqué de chance. On a dû puiser dans nos ressources. On savait qu'en face on avait une équipe qui pouvait faire mal à tout moment. Notre but était d'être solidaire et concentré pour procéder en contre-attaque. »