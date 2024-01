Algérie: Sonatrach - L'investissement au menu d'une rencontre avec des operateurs américains

ALGER — Le Groupe Sonatrach a organisé, mardi à Alger, en collaboration avec l'US-Algeria business council (USABC), une rencontre d'affaires avec une vingtaine de chefs d'entreprises américaines activant notamment dans le domaine de l'énergie, en vue de promouvoir l'attractivité et les opportunités d'investissement qu'offre le secteur énergétique algérien, indique le groupe pétrolier dans un communiqué.

Cette rencontre, tenue au siège du Sonatrach et ouverte par le Pdg de Sonatrach Rachid Hachichi et David Wilhelm, président du Conseil d'administration de l'USABC, a été une occasion pour Sonatrach de "promouvoir l'attractivité et les opportunités d'investissement qu'offre le secteur énergétique algérien", en mettant l'accent sur "le rôle du partenariat comme étant un levier stratégique pour accompagner son développement", précise la même source.

De plus, trois (03) réunions thématiques simultanées ont été tenues lors de cette visite d'affaires et ont porté sur les opportunités de coopération sur toute la chaîne de valeurs des hydrocarbures, les services pétroliers et gaziers ainsi que le développement des énergies renouvelables et de l'hydrogène, indique encore Sonatrach.