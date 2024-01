Angola: CEFOJOR-Huambo ouvre son premier cycle de formation fin mars

Huambo — Le premier cycle de formation au Centre de formation des journalistes (CEFOJOR-Huambo), récemment inauguré par le Président de la République, João Lourenço, est prévu à la fin du mois de mars de cette année, avec des cours de courte et de longue durée.

L'information a été fournie aujourd'hui, mardi, à l'ANGOP, par le directeur général de l'institution, Ikuma Bamba, précisant que dans la première phase, le centre garantira des services minimaux dans le domaine de la formation de base, en attendant la tenue d'un concours public.

Il a expliqué que la tenue de l'appel d'offres public vise essentiellement à recruter le capital humain, un processus qui sera géré par les ministères des Télécommunications, des Technologies de l'Information et de la Communication Sociale, des Finances et de l'Administration Publique, du Travail et de la Sécurité Sociale, qui stipuleront les quota, qui ne sera pas inférieur à 80 et pas supérieur à 100 salariés.

Sans révéler le nombre de places disponibles dans cette première phase, il a rappelé que l'institution dispose de 16 salles de classe, pouvant accueillir 30 stagiaires par classe.

En termes de frais, Ikuma Bamba a déclaré que les prix des cours varient considérablement selon les spécialités, car le journalisme professionnel peut coûter 45 mille Kwanzas/mois, pour une durée de 10 mois.

Il a indiqué que le CEFOJOR, à Luanda, offre également des cours de perfectionnement en journalisme et dans d'autres spécialités, d'une durée comprise entre 10 et 20 jours, avec des prix allant de 45 mille à 60 mille Kwanzas, bien qu'il y en ait d'autres d'une valeur de 70 mille KZ.

Pour Huambo, a-t-il précisé, le centre adoptera une stratégie basée sur les valeurs appliquées à Luanda, avec une réduction de 10 pour cent dans tous les cours, dans cette première phase.

A propos du centre CEFOJOR - Huambo

Situé à la périphérie de la ville de Huambo, le centre offrira des formations dans les domaines du journalisme, des relations publiques, du multimédia, du cinéma, de la publicité et du marketing numérique au niveau du pays et de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC).

L'infrastructure, estimée à environ 35 millions de dollars américains, comprend six bâtiments, dont un réservé au service de restauration, deux terrains multisports et six résidences de transit, de types T4 et T3, en plus des studios TV, Radio et Presse.

Il dispose également de 16 salles de classe, 88 dortoirs pour 200 étudiants, un auditorium d'une capacité de 300 personnes, un studio de photographie, en plus d'une bibliothèque, d'une infirmerie et d'une salle numérique.

Les studios de TV et Radio et la Salle de Presse du CEFOJOR (Huambo) rendent hommage aux journalistes Celestino Caeso (TPA), Carlos Pereira (Radio) et Joaquim Neves António (ANGOP), ainsi que l'auditorium appelé "Gabriela Antunes", .