Afrique: CAN 2024 - L'Algérie s'effondre et sort par la petite porte, la Mauritanie en huitièmes

C'est une première historique pour le football mauritanien. Mardi 23 janvier, à Bouaké, les Mourabitounes ont décroché leur première victoire en Coupe d'Afrique des nations, ainsi que leur première qualification pour les huitièmes de finale. Battue 1-0 (groupe D), l'Algérie sort à nouveau dès le premier tour.

De nos envoyés spéciaux en Côte d'Ivoire,

L'euphorie d'un côté, le désarroi de l'autre. La photographie est forcément rude pour le camp défait, alors que les vainqueurs, eux, restent en lice dans cette CAN 2024. À Bouaké, au coup de sifflet final d'une journée déjà folle après le Gambie-Cameroun précédent, la Mauritanie est ivre de bonheur, tandis que l'Algérie fait ses valises.

Dellahi Yali enchante la Mauritanie

Avec Houssem Aouar et Adam Ounas alignés d'entrée de jeu, tandis que Riyad Mahrez, Sofiane Feghouli et Youcef Belaïli étaient remplaçants, les Fennecs ont monopolisé le ballon durant tout le premier acte. Ils ont même obtenu des situations dangereuses, avec Aouar et Ounas, justement.

Mais faire tourner le ballon ne suffit pas. Il s'agit de marquer aussi. Et en la matière, la Mauritanie a donné une leçon de réalisme dans cette première période. Sur un corner repoussé par Anthony Mandrea, le ballon est revenu dans la surface, et Mohamed Dellahi Yali, d'une reprise puissante, n'a laissé aucune chance au gardien algérien (37e). De quoi ravir les spectateurs du stade de la Paix, enthousiastes pour le petit Poucet du groupe D. Évidemment, les supporters des Verts, eux, ont affiché la mine des mauvais jours.

Les Mourabitounes dans l'histoire, les Fennecs en plein déboire

Dès le début de la seconde période, Djamel Belmadi, le sélectionneur algérien, a changé son système et lancé ses armes offensives en réserve dans la bataille. La Mauritanie a encore moins touché le ballon et a procédé en contres, laissant toujours planer une menace sur l'arrière-garde algérienne. Mais la plupart du temps, les Fennecs ont campé dans la moitié de terrain mauritanienne.

Une odeur de KO a flotté dans l'air de part et d'autre durant toute la fin de la rencontre. Si Niasse Mbaye a sauvé les Mourabitounes d'une parade réflexe devant Aïssa Mandi, c'est la barre transversale qui est venue au secours de l'Algérie à quelques minutes du terme, avec cette frappe de Pape Ibnou Ba. Beaucoup de suspense jusqu'au bout, mais pas d'autre but in fine.

C'est ainsi que la Mauritanie signe la plus belle performance de son histoire, pour sa troisième participation à la CAN après 2019 et 2022. Amir Abdou, l'homme qui avait conduit la sélection comorienne jusqu'en huitièmes de finale il y a deux ans au Cameroun, réitère son exploit en Côte d'Ivoire. Les Mourabitounes vont se classer parmi les meilleurs troisièmes de ce premier tour et jouer la phase à élimination directe. En revanche, les temps sont durs pour l'Algérie, championne d'Afrique en 2019 et sortie au premier tour des deux éditions suivantes.

L'Angola s'assure la première place du groupe

Dans l'autre match du groupe D de la soirée, l'Angola affrontait le Burkina Faso au stade Charles Konan-Banny de Yamoussoukro. Avec quatre points chacune, les deux équipes avaient la certitude de se qualifier pour les huitièmes de finale, mais tout l'enjeu de cette rencontre était de s'offrir la première place de la poule.

Les Burkinabè se sont rapidement montrés les plus dangereux sans pour autant réussir à se procurer des occasions assez nettes pour ouvrir le score face à des Angolais bien en place tactiquement et efficace en défense.

Dans un match où bien peu de choses se passaient, ce sont finalement les Palancas Negras qui ont ouvert le score grâce à Mabululu. L'attaquant est venu couper de la tête un coup-franc venu de la droite, tiré par le capitaine angolais, Fredy, pour propulser la balle dans le but d'Hervé Koffi. Les hommes d'Hubert Velud ont poussé pour tenter de revenir au score avant la pause, en vain.

Au retour des vestiaires, les Etalons ont continué à pousser, mais toujours aussi bien en place, les Angolais n'ont pas plié. Le Burkina finira même par payer son inefficacité devant le but à la 93e minutes lorsque Zine, tout juste entré en jeu, viendra alourdir le score en envoyant dans le but un ballon mal repoussé par Hervé Koffi après une frappe des Palancas Negras. Avec cette victoire obtenue de haute lutte, l'Angola s'adjuge la première place de son groupe. Les Burkinabè, eux, finissent bons deuxièmes.