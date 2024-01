Afrique: CAN 2024 - Face au Mali, la Namibie rêve d'écrire l'histoire

Si elle ne perd pas face au Mali à San Pedro ce mercredi 24 janvier, la Namibie sera à coup sûr en huitièmes de finale pour la première fois de son histoire en quatre participations dans une phase finale. Un rêve pour tous les Brave warriors.

C'est vrai, sur le papier, le Mali, déjà qualifié pour les huitièmes de finale, est donné favori pour ce troisième match du groupe E face aux Namibiens. Mais parfois, l'envie peut vous faire dépasser vos limites. Le foot n'a rien d'une science exacte.

Pression pour la Namibie ?

« On va faire de notre mieux. La Namibie n'a aucune pression. Ce sera un match fantastique », s'empresse d'indiquer le capitaine Peter Shalulile. L'attaquant des Mamelodi Sundowns, qui n'a pas encore eu l'occasion de mettre un ballon au fond des filets lors de cette édition, se dit fier d'être en Côte d'Ivoire pour représenter sa petite nation et parle de collectif plutôt que de performance individuelle. « Tout le monde est heureux d'être ici. Dans l'équipe, il y a de la fraternité. Peu importe le résultat face au Mali, je resterai fier de cette équipe, de mes coéquipiers et du staff », glisse Peter Shalulile.

La Namibie a gagné son premier match face à la Tunisie (1-0), avant de se prendre les pieds dans le tapis face aux voisins sud-africains (4-0). Malgré le revers face au Bafana Bafana, le coach Collin Benjamin reste d'un optimisme déconcertant. « La défaite face à l'Afrique du Sud est digérée, dit-il. Le foot, c'est de l'émotion, il y a des hauts et des bas. Oui, il y aura de l'énergie dans notre équipe. Ce qui est magnifique dans le foot, c'est que l'on peut rebondir ».

« On respecte la Namibie »

Éric Chelle, le sélectionneur du Mali n'a pas voulu sous-estimer son adversaire. « C'est une CAN très intéressante et très ouverte. Tous les matchs sont importants à disputer. On est humble et on a envie de bien faire. On respecte la Namibie qui a une identité de jeu avec un bon coach. C'est une équipe très intéressante. Les Namibiens sont capables de mettre beaucoup d'intensité. Le but du jeu pour nous, c'est de bien finir cette phase de poules », dit-il.

« C'est un tournoi relevé, le monde entier l'a vu. Chaque nation a son mot à dire. Au même titre que les autres, la Namibie n'a pas de complexe et va jouer sa chance à fond. On sent l'ambition de son coach et j'ai hâte de jouer face à cette équipe », conclut le défenseur malien du Sporting Braga, Sikou Niakaté.

De notre envoyé spécial à San Pedro