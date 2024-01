Maroc: Rabat - 'Ibn 'Arabi ou comment devenir traducteur du traducteur ?' thème d'une conférence de l'orientaliste Denis Gril

Rabat — L'académicien et orientaliste français Denis Gril donnera, mercredi, une conférence à Rabat sous le thème "Ibn Arabi ou comment devenir traducteur du traducteur ?".

Organisée à l'initiative de l'Instance académique supérieure de traduction relevant de l'Académie du Royaume du Maroc, la conférence se penche sur les limites de la traduction des écrits soufis en d'autres langues, indique l'Académie dans un communiqué.

Cet évènement, prévu à l'Institut Royal pour la recherche sur l'histoire du Maroc, offre l'opportunité d'un débat sur les recherches académiques consacrées à la traduction en tant qu'acte de communication permettant d'aller au-delà des frontières et des différences linguistiques, ethniques et culturelles. Il s'agit en fait d'un certain enjeu pour comprendre et accepter l'Autre, élargir l'horizon de perception et cultiver en soi la curiosité cognitive afin de naviguer dans des univers aussi vastes que cohabitants, souligne-t-il de même source.

Denis Gril est professeur émérite de langue arabe et d'islamologie à l'Université d'Aix Marseille, membre de l'Institut de recherches sur le monde arabe et musulman (IREMAM). Spécialiste du soufisme, il est auteur ou co-auteur de plusieurs études consacrées à ce sujet.

L'Instance académique supérieure de traduction est un organe relevant de l'Académie du Royaume du Maroc avec comme mission la promotion des oeuvres de traduction, au Maroc comme à l'étranger, entre l'arabe ou l'amazigh et les autres langues

Dans cette perspective, l'Instance se consacre principalement à la traduction d'ouvrages de référence, d'études et de recherches scientifiques dans divers domaines scientifiques, de la pensée, de la culture, du patrimoine et de la civilisation. Elle veille à l'encouragement de la recherche scientifique sur les questions de la traductologie et ses applications, en coordination avec les institutions et organismes spécialisés en la matière, qu'ils soient nationaux ou étrangers.