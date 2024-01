Maroc: 22ème réunion des conseillers économiques auprès des ambassades des États membres de l'OCI accrédités au Maroc, le 29 janvier à Rabat

Rabat — Le Centre Islamique pour le développement du Commerce (CIDC) organise, le 29 janvier à Rabat, la 22ème réunion des conseillers économiques auprès des ambassades des États membres de l'Organisation de la coopération islamique (OCI) accréditées au Maroc.

Cette réunion organisée annuellement par le CIDC vise à échanger avec les conseillers économiques des ambassades des pays de l'OCI à Rabat, sur les activités et projets du Centre pour 2024, et à proposer des activités conjointes pour l'année à venir, indique mardi le CIDC dans un communiqué.

A cette occasion, précise le communiqué, les discussions porteront sur les présentations des derniers développements du commerce international et perspectives du commerce intra-OCI, ainsi que la présentation des activités du CIDC pour l'année 2024, notamment le programme sur la promotion du commerce et des investissements, le programme sur la facilitation du commerce, le programme relatif à l'autonomisation économique des femmes, des jeunes et au développement d'un tourisme durable et compétitif dans les pays de l'OCI, le programme sur la veille et l'intelligence économique, et les nouveaux programmes du CIDC relatifs à la sécurité alimentaire et sanitaire.

La réunion sera animée par les cadres du CIDC, ses partenaires (CCI Genève, Banque Islamique de Développement, Alliance mondiale pour la facilitation du commerce et Dinard Standard) et les représentants des pays organisateurs des foires et salons du CIDC en 2024, à savoir le Sénégal, la Tunisie et l'Azerbaijan.

Prendront également part à cette réunion les conseillers économiques auprès des ambassades des États membres de l'OCI accréditées au Maroc, des représentants du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, du ministère de l'Industrie et du Commerce, du ministère de la Santé et de l'Action sociale du Sénégal, ainsi que des représentants d'organisations internationales et régionales oeuvrant dans les domaines économique et commercial, conclut le communiqué.