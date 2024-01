Afrique: CAN 2024 - Les Camerounais savourent leur qualification épique contre la Gambie

Au terme d'un match dingue, le Cameroun a trouvé les ressources pour renverser les Scorpions gambiens (3-2) mardi et se qualifier pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des nations. Au sein des Lions indomptables, cette victoire sonne comme un acte fondateur d'un groupe qui aspire à tutoyer à nouveau les sommets.

La fin du premier tour de la CAN 2024 est d'une intensité époustouflante. Après la déroute invraisemblable de la Côte d'Ivoire contre la Guinée équatoriale (groupe A) et le mano a mano haletant entre l'Égypte, le Cap-Vert, le Ghana et le Mozambique (groupe B), la course-poursuite entre la Gambie et le Cameroun dans le groupe C a été aussi dantesque.

Dans une fin de match à la Hitchcock, les Lions indomptables ont été qualifiés, éliminés, requalifiés, éliminés à nouveau... Le festival offensif a fait vivre 1000 émotions aux joueurs et à leurs supporters mardi 23 janvier. Et à l'arrivée, les hommes de Rigobert Song exultent avec cette qualification arrachée de haute lutte pour les huitièmes de finale. Grâce à une meilleure attaque, ils s'offrent même la deuxième place du groupe, derrière le Sénégal mais devant la Guinée.

« Tout le monde fondait en larmes, c'était beau »

Après le coup de sifflet final, ce sont des joueurs encore euphoriques que l'on a retrouvés dans les couloirs du stade de la Paix. « Aujourd'hui, j'ai eu la plus belle émotion de ma vie. Vivre ce genre de matches, c'est quelque chose de très grand », nous a confié Leonel Ateba. Christopher Wooh, l'homme du but de la victoire dans le temps additionnel, a rappelé qu' « un lion ne meurt jamais » et qu'il faut « toujours y croire », même quand le scénario se veut aussi fou.

Pour Olivier Kemen, c'est « une nouvelle CAN qui commence » désormais, alors que le Cameroun affrontera le Nigeria au tour suivant. Le milieu de terrain en appelle au fameux « hemlé », l'esprit combattif des Lions indomptables pour « continuer » dans cette compétition « folle ».

André-Franck Zambo-Anguissa, le capitaine camerounais, a tenu à féliciter ses coéquipiers après ce succès qui compte comme « l'un des plus beaux de (ma) carrière ». « J'ai vu une équipe qui s'est battue jusqu'à la fin malgré les difficultés. J'ai juste envie de leur dire merci. Ils y ont cru, c'est une victoire collective, la force d'un groupe qui rayonne ce soir », insiste le capitaine.

Cette victoire restera dans la mémoire du milieu de terrain expérimenté. Au coup de sifflet final, Zambo Anguissa a vu « beaucoup d'émotion, de joie » dans les rangs des siens. « Tout me monde fondait en larmes, c'était beau. (...) Je n'ai jamais pleuré dans ma carrière. J'ai gagné le Scudetto l'année dernière et je n'ai pas ressenti l'émotion d'aujourd'hui. C'est quelque chose de fort. On fait ce métier pour vivre ce genre d'émotion. Et quand ça arrive, c'est juste incroyable, extraordinaire », martèle le joueur de Naples en Italie.

Désormais, le Cameroun entend « aller le plus loin possible » dans cette CAN. « Si on joue à ce niveau-là côté mental et effort, on peut battre n'importe qui », promet André-Franck Zambo Anguissa.