Maroc: Fès - Ouverture d'une enquête judiciaire contre le président et trois membres d'une association pour leur implication présumée dans une affaire de détournement de fonds publics

Fès — La brigade régionale de la police judiciaire de Fès a ouvert, mardi, une enquête judiciaire sous la supervision du parquet compétent pour déterminer les actes criminels attribués au président d'une association et trois de ses membres soupçonnés d'être impliqués dans une affaire de détournement de fonds alloués dans le cadre de l'aide publique.

Les mis en cause ont été interpellés simultanément à Fès, Rabat et Sefrou lors d'une opération sécuritaire menée par les éléments de la brigade régionale de la police judiciaire de Fès et Rabat, en coordination avec les services de la Direction générale de la surveillance du territoire, apprend-on de source sécuritaire.

Selon les données disponibles à ce stade de l'enquête, les personnes interpellées sont soupçonnées d'être impliquées dans le détournement d'une aide financière allouée par plusieurs institutions publiques à l'association, dont la gestion est assurée par les prévenus, précise la même source, notant que cette aide était destinée au soutien scolaire d'élèves des zones rurales dans le cadre de la lutte contre la déperdition scolaire.

Les suspects (le président de l'association, la trésorière et deux autres membres) ont été soumis à l'enquête judiciaire menée par la brigade régionale de la police judiciaire de Fès sous la supervision du parquet compétent en vue d'élucider les tenants et aboutissants de cette affaire et d'identifier les mécanismes de détournement et de dilapidation des fonds publics et le mode de leur utilisation, conclut-on.