Afrique: CAN 2023 - « On a rendu ça difficile, car nous aimons les émotions », Christopher Wooh

interview

Après avoir marqué le but de la victoire qui a qualifié le Cameroun en huitièmes de finales de la CAN 2023, Christopher Wooh a révélé en conférence de presse qu'ils ont rendu le match difficile à cause de l'émotion que cela pouvait procurer.

Comment vous sentez-vous ?

Honnêtement, c'est une sensation incroyable. Je pense qu'on a tous vécu les émotions dans ce match et c'est bon pour notre coeur pour la suite.

Selon vous, qu'est-ce qui a fait la différence sur le terrain aujourd'hui ? Et surtout, que vous a-t-on dit dans le vestiaire après le premier mi-temps ?

Je pense que ce qui a fait la différence dans ce match, c'est la mentalité. Nous savions que nous allions montrer de quoi nous sommes capables aujourd'hui. À la mi-temps, le score était de 2-0. On s'est dit qu'il fallait être patient et que le mais viendrait. Le but est venu. Nous avons souffert, donc nous avons encaissé deux buts, mais nous sommes revenus et c'est le principal.

Dounia MESLI pour Afrika Top Sport. Christophe, aujourd'hui c'étaient les Montagnes Russes. On vous a vu encaisser deux buts, mais comme vous l'avez dit, la Gambie a pris les devants, mais vous ne l'avez pas lâché. Comment expliquez-vous cela ? Quelle a été votre tactique ce soir ? Parce que c'était un match exceptionnel pour vous.

On sait qu'il ne faut jamais abandonner un match. On sait que jusqu'à la dernière minute, un match n'est pas terminé. Cela a été prouvé aujourd'hui. Je pense que nous pouvions rendre le match plus facile, mais nous sommes amoureux et nous aimons jouer avec les émotions.

Maintenant que le Cameroun est en huitièmes de finales, quelle est la perspective individuelle pour vous et pour la suite de la compétition ?

Personnellement, je ne pense pas à moi. Je pense à l'équipe. L'objectif est de gagner. Nous allons lancer une nouvelle compétition. Ce n'est plus la même équipe. Je pense que maintenant, ce sera un match à élimination directe. Il va falloir être performant et tout faire pour décrocher la sixième étoile.