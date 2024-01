Afrique du Nord: Le Maroc termine à la 6ème place lors de la Coupe du Monde de la boulangerie

À l’issu de la finale de la Coupe du Monde de la boulangerie qui s’est tenue les 21 et 22 janvier 2024, l'équipe marocaine a terminé à la 6ème place.

En effet, les équipes finalistes se sont affrontées sur le thème "les événements sportifs", dans une ambiance où la créativité et l’excellence étaient au rendez-vous.

Composée de Rahal Essoulami, président de la Fédération marocaine des arts culinaires et de la Fédération de la pâtisserie boulangerie, d'El Hassane Id-yahia pour la viennoiserie de Driss Darek pour le pain et d'Amine Boulmane pour la pièce artistique, l’équipe était en lice avec 11 autres finalistes, apprend-on de nos confrères du matin.ma.

Coachée par Adil Joukhrane, la même source a annoncé que l’équipe marocaine, qui a suivi ses entraînements à l’Institut de formation aux métiers de boulangerie et de pâtisserie (Ifmbp), a décroché un total de 664.39 points.

A l’en croire, il s'agit de l’équipe qui a gagné la Coupe d’Afrique de la Boulangerie, organisée en 2023 au Carrefour international des professionnels de la restauration, de l’alimentaire et de l’industrie hôtelière, qui s'est tenu du 17 au 23 mai à El Jadida.

A cet effet, indique la même source, Rahal Essoulami maître traiteur au Maroc a mis en avant la diversité et la qualité exceptionnelle de la gastronomie marocaine.

Selon lui, la participation du Maroc à ce Mondial de la Boulangerie a offert une vitrine internationale de grande envergure aux artisans boulangers et pâtissiers marocains et africains.

%

A noter que la première place de cette Coupe du Monde de la boulangerie est revenue à la France (922.38 points) qui est suivi de la Corée (876.81 points) et du Japon (862.04 points). L’équipe du Maroc a fièrement représenté l’Afrique de par sa créativité et sa passion de la boulangerie.

« La persévérance finit toujours par donner son fruit. Nous avons cru au talent de nos chefs marocains, à leur passion et surtout à leurs efforts. Nous les avons soutenus et aujourd'hui on constate le résultat. C'est un travail qui vise l'excellence et la valorisation du métier et de l'artisan. C'est toujours en continuité et nous croyons au meilleur », a déclaré Rahal Essoulami à la MAP

Il s’y rajoute que grâce à la Vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Maroc et l'Afrique s'illustrent fièrement à la Coupe du Monde de la Boulangerie, marquant ainsi une avancée significative dans le domaine de la boulangerie à l'échelle internationale.

Pour rappel, la Coupe du Monde de la boulangerie est créée en 1992 et réunit les meilleures équipes de boulangerie du monde tous les deux ans sur le Salon de la boulangerie pâtisserie Europain.