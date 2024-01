Algérie: Signature d'un accord entre le ministère des Affaires religieuses et l'ONLDT

ALGER — Un accord a été signé, mardi à Alger, entre le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs et l'Office national de lutte contre la drogue et la toxicomanie (ONLDT), visant à renforcer les domaines de sensibilisation sur les risques de la drogue.

A cette occasion, le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi, a précisé que cet accord qui s'inscrit dans le cadre "de l'élargissement de l'action et des activités de proximité des mosquées avec tous les acteurs de la société", constitue "une occasion de renforcer l'action collaborative effectuée par la mosquée à travers les opérations de sensibilisation en milieux de jeunes sur les risques de toxicomanie".

De son côté, le Directeur général (DG) de l'ONLDT, Farid Mazouni, a indiqué que la signature de l'accord s'inscrit dans le cadre de "la concrétisation du décret exécutif 212/97 et de la loi 23/05 qui ont chargé l'office d'élaborer le projet de la stratégie nationale de lutte contre la drogue, ainsi qu'un rapport annuel sur la prévention de la drogue et des comprimés psychotropes qui sera remis au président de la République".

Et de poursuivre que le comité d'évaluation et de suivi regroupant 14 départements ministériels se réunit tous les trois (3) mois pour examiner les différentes activités réalisées et les programmes mis en oeuvre par chaque secteur afin de faire face au fléau de la drogue.