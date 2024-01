Afrique du Nord: L'ONJSA appelle à ne pas tomber dans le piège des tentatives d'ébrèchement des relations algéro-mauritaniennes

ALGER — L'Organisation nationale des journalistes sportifs algériens (ONJSA) a appelé, mardi, les médias nationaux à "ne pas tomber dans le piège des tentatives désespérées d'ébrèchement des relations privilégiées unissant l'Algérie et la Mauritanie", invitant les frères mauritaniens à "ne pas se laisser entrainer par la machine de désinformation et d'instrumentalisation attentatoire à l'Algérie".

L'ONJSA a indiqué "avoir été surprise par le contenu du communiqué de la Fédération de football de la République islamique de Mauritanie (FFRIM), qui renferme des accusations portées contre certains médias algériens privés qui auraient diffusé des fake-news sur la sélection des +Mourabitoune+", précise un communiqué de l'Organisation.

"Par souci de lever toute ambiguïté ou équivoque et afin de rétablir la vérité, l'Organisation a enquêté sur la prétendue publication et confirmé que cette dernière ne provenait pas d'un média algérien privé, ni public", précise la même source.

De ce fait, l'ONJSA appelle "l'ensemble des consoeurs et confrères exerçant dans différents médias à faire preuve de vigilance et à ne pas tomber dans le piège des tentatives désespérées d'ébrèchement des relations privilégiées unissant l'Algérie et la Mauritanie, Gouvernement et peuple", et invite les frères en Mauritanie à "ne pas se laisser entrainer par la machine de désinformation et d'instrumentalisation qui cherche désespérément à attenter à l'Algérie, à la discréditer et à ternir son image".

L'ONJSA demeure "intimement convaincue que les rencontres sportives entre l'Algérie et la Mauritanie offriront, comme à l'accoutumée, des occasions renouvelées de renforcer, consolider et promouvoir les liens amicaux et fraternels entre les deux pays frères, ces liens qui finissent toujours par triompher".