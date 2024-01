Algérie: Le ministre de l'Enseignement supérieur inaugure 1.200 places pédagogiques à l'Université d'Alger 3

ALGER — Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari a inauguré, mardi, 1.200 places pédagogiques à l'Université d'Alger 3 "Ibrahim Sultan Cheibout".

Lors de sa visite aux structures relevant du secteur à la wilaya d'Alger, M. Baddari a inauguré, en compagnie du wali d'Alger, Abdennour Rabehi, et de membres des deux chambres du Parlement, cet édifice universitaire qui inclut 3 amphithéâtres d'une capacité d'accueil de 200 places chacun, 20 salles de cours, une bibliothèque et un bâtiment administratif comprenant 29 bureaux et bien d'autres structures.

Au pôle technologique universitaire de Sidi Abdellah (Ouest d'Alger), la délégation a inspecté plusieurs structures universitaires, à l'instar de la bibliothèque principale et la salle principale de conférences, le village universitaire et d'autres structures. La délégation a écouté d'amples explications sur la cadence de réalisation, les méthodes d'équipement et les délais de réception.

A noter que le pôle technologique universitaire de Sidi Abdellah comprend des écoles nationales supérieures, à l'instar de l'Ecole nationale supérieure de mathématiques et l'école nationale supérieure de l'intelligence artificielle, en sus de 6 résidences universitaires d'une capacité de 11.000 lits.