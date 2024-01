Algérie: Bibi-Triki souligne l'importance pour l'Algérie de réussir sa transformation numérique

ALGER — Le ministre de la Poste et des Télécommunications, Karim Bibi-Triki, a souligné mardi à Alger, l'importance pour l'Algérie de réussir sa transformation numérique.

M. Bibi Triki a mis en exergue l'importance de réussir cette transformation numérique en fédérant les efforts de toutes les parties prenantes (institutions, opérateurs et équipementiers) en vue de réaliser le plan d'action ambitieux tracé en 2020, dans le cadre de la mise en oeuvre des engagements du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

A l'occasion d'une rencontre sur "les avancées de la connectivité et du très haut débit dans le monde et l'impact de la progression rapide de la digitalisation en Algérie", thème de l'édition 2024 de l'Ericsson Day, il a relevé "les progrès réalisés par l'Algérie dans le cadre de la modernisation et du développement des infrastructures des technologies de l'information et de la communication notamment de l'internet".

De son côté, le ministre de l'Economie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises, Yacine El Mehdi Walid, a salué l'organisation de cette rencontre "qui permet d'évaluer les progrès de l'Algérie en matière de développement des TIC".

Il a indiqué que l'accélération de la réalisation d'infrastructures TIC a permis la mise en place d'un écosystème plus favorable au développement des start-up.

Le président directeur général d'Ericsson France, Benelux, Algérie et Tunisie, Christian Leon, a indiqué que la transformation digitale permet aux entreprises non seulement de développer leurs produits, leurs services et leur productivité mais aussi d'assurer leur compétitivité et de renforcer leurs perspectives de bénéfices.