Congo-Brazzaville: Championnat interdépartemental de kenpô Kouilou/Pointe-Noire - 380 athlètes y ont participé

La Ligue interdépartementale de kenpô du Kouilou et Pointe-Noire a organisé récemment dans cette ville son premier championnat, cinq mois après sa restructuration en août 2023, a indiqué Stany Auguste Cardin Makoma Motondo, président de cette ligue, au cours d'un entretien avec Les Dépeches de Brazzaville.

Le championnat a regroupé 380 athlètes qui se sont mesurés autour de cinq styles de combat dont le kata, le kenpô-self-défense, la soumission et le knock-down, sous la supervision du nouveau président, Stany Auguste Cardin Makoma Matondo.

A l'issue de la compétition qui s'est tenue sans incident majeur et en présence des directeurs départementaux des Sports des départements du Kouilou et de Pointe-Noire, 60 athlètes de 26 clubs ont été qualifiés pour le championnat national qui aura lieu en aoûtprochain, à Brazzaville.

Notons que le kenpô est un art martial qui regroupe plusieurs styles de combat, à savoir, le kata, le semi-kenpo, le knock-down, le kenpô self-défense. D'où la possibilité d'affiliation des clubs de boxe et de karaté à cette ligue. Ces styles de combat, soulignons-le, se pratiquent par catégories d'âge et de poids.

A la fin de la compétition, trois meilleurs clubs se sont distingués.

- 1er: Okinawa kenpô avec quinze médailles dont neuf en or, cinq en argent et une en bronze.

- 2e : Elites Kenpô avec six médailles, à savoir trois en or et trois autres en argent. -

-3e : Den-to-do avec cinq médailles, soit deux en or et trois en argent.

Précisons que le nouveau président de la Ligue interdépartementale est un pratiquant de la discipline qui a pris sa retraite sportive précipitatment, en 2022, pour sauver cet art qui battait de l'aile à Pointe-Noire. "Face au danger que présentait notre art à Pointe-Noire et surtout le comportement des anciens dirigeants, je n'ai pas hésité de plier mon kimono pour gérer la Ligue", a affirmé Stany Auguste Cardin Makoma Matondo.

Il connaît les problèmes du kenpô et entend relever ce défi avec force et dynamisme. « Notre ambition est d'occuper le premier podium au championnat national. Nous n'irons pas Brazzaville pour jouer les seconds rangs, notre objectif est fixé et je crois à la compétence de mes athlètes. Je vais emmener ma ligue au haut niveau », a-t-il dit.

Le président de la Ligue a souligné que certains défis à relever nécessitent la contribution de la jeunesse et si elle n'est pas responsable, rien ne pourra être réalisé. « Notre vision pour la jeunesse est de l'aider à construire l'avenir et les arts martiaux contribuent efficacement à l'éducation lorsque l'école, les parents même l'église ont raté.

Les arts martiaux sont là pour relever les murs », a-t-il expiqué. Stany Auguste Cardin Makoma Matondo a lancé un appel aux jeunes filles de s'intéresser à la pratique du kenpô, un art qui assure le développement de la force physique et la maîtrise de soi. « Les filles sont actuellement minoritaires dans nos clubs par manque d'information. Toutefois, je voudrais rassurer les parents d'encourager les filles à pratiquer notre art. J'ai garanti les garde-fous partout dans les clubs pour la sécurité des filles dans tous les contours », a dit Stany Auguste Cardin Makoma Matondo.