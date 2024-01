Congo-Brazzaville: Sauvegarde du patrimoine - Traitement des archives du Moyen-Congo conservées à Pointe-Noire

Les archives nationales, en partenariat avec l'Université de Genève, viennent d'organiser, en ce début d'année 2024, une opération de traitement des archives du Moyen-Congo conservées dans les locaux de la préfecture de Pointe-Noire. Le directeur des archives nationales, Brice Isinove Owabira, a restitué pour Les Dépêches de Brazzaville le but de cette opération.

Le directeur des archives nationales a indiqué que l'opération s'inscrit dans le cadre de la matérialisation de la volonté de la ministre de l'Industrie culturelle, touristique, artistique et des Loisirs de sauvegarder et de valoriser le patrimoine national dans sa pluralité, en mettant un accent particulier sur le patrimoine archivistique qui est le creuset pour mieux comprendre l'épopée historique de la République du Congo. Cette opération fait suite à la première organisée en 2017 avec l'appui financier de British Library et l'assistance technique de l'Université de Genève.

L' opération de traitement du patrimoine documentaire du Moyen-Congo a bénéficié de l'appui financier du Fonds national suisse et de l'assistance d'une délégation des éminents chercheurs de l'Université de Genève, conduite par le Pr Alexander Keesse, professeur des universités ; d'Andreas Zeman, spécialiste du Mozambique ; de Beatriz Valverde, spécialiste de Sao Tome et Principe, et de Céline Belina, spécialiste de la Côte d'Ivoire.

Au cours de cette opération de traitement, plus de vingt-six mètres linéaires des archives du Moyen-Congo ont été traités et conditionnés dans des boîtes. L'objectif ultime de cette mission étant la sauvegarde de ces archives et, surtout, de permettre le transfert de ce patrimoine documentaire vers un nouveau bâtiment qui est actuellement dans la phase de réhabilitation, grâce au financement de l'Eglise des saints des derniers jours. Une fois traité dans son ensemble, ce patrimoine archivistique sera mis à la disposition des chercheurs.