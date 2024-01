Congo-Kinshasa: En signant un accord dans une nouvelle alliance visant le renforcement de la cohésion à l'USN, PCR - Jean-Lucien Bussa réaffirme sa loyauté et sa détermination à accompagner la vision de Félix Tshisekedi !

Jean-Lucien Bussa Tongba, Ministre du Commerce Extérieur au sein du gouvernement de la République que dirige le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, a réaffirmé, mardi 23 janvier 2024, sa détermination à accompagner le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à mettre en oeuvre sa vision pour la RDC au cours de ce nouveau quinquennat. Il l'a fait par le biais de son adhésion, au cours d'une activité tenue à Kinshasa, Capitale de la RDC, au Pacte pour un Congo Renouvelé (PCR), une nouvelle alliance de soutien au Chef de l'Etat issue des entrailles de l'Union Sacrée de la Nation. Hormis le visionnaire de la CODE et de CDER, Vital Kamerhe, Julien Paluku et Tony Kanku, respectivement leaders des Regroupements AA/UNC, AB50 et AAAP, occupent la ligne d'attaque de cette plate-forme.

Dans son mot, l'Elu de Budjala a souligné que l'enjeu principal de la création du Pacte pour un Congo Retrouvé (PCR) se justifie par l'impérieuse nécessité d'appuyer, après l'étape d'investiture, les initiatives du Commandant suprême afin de lui permettre d'accomplir sa mission de bâtir un Congo nouveau durant cette mandature. « On est ici après la proclamation des résultats des élections générales. On est ici après le discours d'investiture du Président de la République, Chef de l'Etat... La vision du Président est là, elle est donc la nôtre...

Et donc, la plate-forme qui vient d'être créée a l'ambition de pouvoir mieux décliner cette vision, l'ambition de pouvoir être le stratège pour mieux implémenter cette vision mais en même temps d'assurer la meilleure gestion de la chose publique dans l'intérêt de tous nos compatriotes. Voilà la raison d'être de notre alliance », a soulevé Jean Lucien Bussa. Intervenant à son tour, Vital Kamerhe a embouché la trompette. Pour le VPM en charge de l'Economie, l'avènement du PCR est un signal fort au sein de l'Union sacrée de la Nation, où il sera question, avant comme après la mise en place du prochain gouvernement de la République, de consolider l'unité et la mobilisation autour du Président Tshisekedi. Saisissant l'occasion, il a remercié ses pairs pour leur sens élevé de patriotisme et de collaboration

« Je tiens ici à remercier mes pairs, responsables des regroupements et partis politiques qui, par leur sens élevé de patriotisme et d'homme d'Etat, ont su faire preuve de dépassement de soi en privilégiant l'intérêt supérieur de la Nation pour rendre possible la mise en place de cette Alliance, Pacte pour un Congo Retrouvé, PCR en sigle. A mes collègues Tony Kanku Shiku, Julien Paluku Kahongya, Jean-Lucien Bussa Tongba, je dis sincèrement du fond du coeur merci pour la confiance que nous nous faisons mutuellement sans laquelle cette Alliance n'aurait pu voir le jour, Alliance qui vient de naitre et qui va grandir car la porte reste ouverte à celles et ceux qui désireraient se joindre à nous pour accompagner le Président de la République.

Ma gratitude s'adresse aussi à tous les députés nationaux et provinciaux élus de nos différents regroupements et partis politiques, car ils ont été la véritable cheville ouvrière de l'Alliance que nous constituons ce jour. Je ne saurais terminer ce mot sans affirmer haut et fort que la Coalition que nous formons aujourd'hui est une grande contribution au renforcement de la cohésion au sein de notre grande famille politique, l'Union Sacrée pour la Nation. Que vive notre Alliance, que vive le Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que vive le peuple congolais, que vive la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie, a indiqué l'Honorable Vital Kamarhe, la Pacificateur pour les intimes.