Congo-Kinshasa: A qui profite la continuité des guerres et du terrorisme à l'Est de la RDC ?

Un peuple qui se ment n'aura pas la paix ni être dans une situation de cohésion sociale, la paix, la sécurité et le changement social, c'est d'abord une question endogène et de valeurs cardinales sociétales.

C'est aussi une affaire pluridisciplinaire (politique, culturelle, sociale, économique, spirituelle, technologique, etc.) donc, il faut l'implication directe ou indirecte de tous et de toute pour y arriver.

On ne peut pas construire la paix et la cohésion nationale dans un pays où la tribu remplace la nation, dont plusieurs démagogues et anciens seigneurs des guerres sont devenus des ministres d'État, dans un pays où on peut devenir député sans beaucoup d'effort, ni de conditions de la part des institutions habiletés.

Je profite de cette occasion via cet article pour interpeller la conscience de tous les congolais, que la guerre persiste à l'Est du pays car nous sommes en majorité spectateurs impuissants et mercenaires pessimistes de monter en puissance des groupes et mouvements des rebellions et des terroristes de 1996 à nos jours.

La période où nous allons décider de s'unir vigoureusement pour mettre fin à ces guerres prédatrices et par procuration.

Je rassure que c'est le moment où nous trouverons aussi des moyens financiers, humains, logistiques, technologiques et organisationnels, pour finir avec cette guerre et terrorisme.

Retenez bien cela et prenons les dispositions car notre avenir est en danger.

Très souvent, la plupart des membres du gouvernement congolais, une grande partie de la population congolaise et presque tous les partenaires internes et externes, nous jouons le jeu, depuis les décennies. C'est l'extérieur qui profite et qui dicte les mesures apprendre malgré une dizaine de millions des morts en RDC.

Mobilisons-nous pour fragiliser et mettre fin à ce mouvement du M23, c'est difficile mais possible.

Que les services de sécurité congolaise et les instances judiciaires, travailler en collaboration étroite avec les organisations de la société civile de bonne foi et la population locale pour appréhender les complices et les commanditaires de ces mouvements.

Quand nous comprendront le sens de l'unité, de coopération nationale et de patriotisme, l'ennemi va fuir.

Et voilà le début de la paix et du développement durable pour la RDC.

Que le Dieu de nos ancêtres nous inspire davantage pour impacter positivement cette terre de Kimbangu, de Kimpa vita, de Kashamura, de Lumumba, Antoine Gizenga, de Mobutu, de Laurent-Désiré Kabila, d'Etienne Tshisekedi.

Chers compatriotes, pensons et agissons patriotiquement pour la reconstruction du Congo Kinshasa.

Demandez-vous dans quel domaine où vous êtes vraiment engagé pour aider cette nation du cardinal Joseph Malula, à sortir du gouffre?

A chacun sa réponse et ensemble dans la diversité nationale.

Mapenzi Manyebwa

Coordonnateur, Ecrivain, Expert santé et en Développement Communautaire