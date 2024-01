Congo-Kinshasa: Félix Tshisekedi - 'Ce que je vous demande, c'est de revisiter les acquis'

(Par KOSI KAYINZA Charles, Un patriote francophone, initié en philosophie et en théologie)

Un patriote francophone, initié en philosophie et en théologie, KOSI KAYINZA Charles à Kinshasa, écrit : Nous présentons toutes nos félicitations à Mr le Président de la République (Félix Tshisekedi Thsilombo) et lui souhaitons un fructueux mandat (dernier) au plus grand bien du Congo et des Congolais.

Permettez-moi alors Mr le Président de réfléchir à haute voix : Point n'est besoin pour moi de revenir sur les ratés du processus électoral de 2023 et sur les conséquences de légitimité du pouvoir. Car, un adage dit : le vin est tiré, il ne nous reste plus qu'à le boire. Donc, le pays et ses habitants doivent avancer au lieu de rester là à contempler le Christ qui s'en est allé.

Mr le Président, l'heure est maintenant au travail, pas à la fête. Il n'y a plus de blocage, plus de bouc émissaire, plus de FCC, plus de crise de légitimité (au moins en apparence).

Il n'y a plus de bénéfice du doute, plus les « je n'étais pas au courant, je ne suis pas informé ». Ce n'est plus le moment des excuses multipliées, ni de pleurnicher en longueur des journées.

Ce n'est plus le moment de nous dire le régime précédent n'a rien fait, on a trouvé le pays par terre. Plus question, car le régime précédent c'est désormais le vôtre, celui de l'Union Sacrée de la Nation. Elle sera la référence ultime au passé lorsque nous évaluerons votre second et dernier mandat.

%

Mr le Président, nous n'aimerions plus et plus jamais entendre le « Je suis mal entouré ». Entourez-vous comme il faut dès maintenant, non pas d'un club de copains pauvres, prêts à brader le pays pour s'enrichir. Entourez-vous plutôt de vrais spécialistes maîtrisant des questions sociales, économiques, financières, sécuritaires (et j'en passe) de notre pays. Entourez-vous des personnes qui, au-delà de leur expertise, dispose en plus d'un minimum d'éthique politique, d'un certain sens du bien commun et qui peuvent travailler avec abnégation en cherchant en tout le bien-être du peuple congolais.

Mr le Président, vous avez le choix entre vous enraciner dans la médiocrité ou viser l'excellence. Quoi qu'il en soit, l'entourage n'est plus une excuse. Il n'y a donc plus rien qui empêche l'Union Sacrée à faire mieux qu'hier.

Ce que je vous demande, c'est de revisiter les acquis. Je ne parle pas de les consolider, parce que les acquis, on en a pas vraiment. Il y a plutôt des initiatives isolées ça et là qui n'ont pas abouti et dont les résultats sont peu palpables. Je parle, moi, de revisiter, de renforcer ces initiatives pour en faire de véritables acquis. (Maternité et éducation gratuites, finaliser la mise en oeuvre du programme de 145 Territoires, relancer la lutte contre l'impunité, détribaliser les nominations, privilégier les compétences en lieu et place de la régionalisation et du népotisme, les paliers restants d'augmentation de salaire des enseignants). Il est également temps de construire une armée forte, disciplinée et dissuasive au lieu d'une armée dirigée par des officiers efféminés, multimillionnaires plus préoccupés par leurs mafias, mais incapables de reprendre entre les mains des rebelles un seul centimètre du territoire national occupé et exploité par les étrangers.

Mr le Président, restez désormais loin des discours de campagne, loin des promesses qui endorment, des pleurniches. Il est temps aujourd'hui, Mr le Président, de déconstruire le mythe de Wazalendo et de construire une véritable réserve armée de la Défense. Ce qui suppose de former les Wazalendo dûment démobilisés, sur les B.A.BA de l'armée (techniques de guerre, maniement des armes, endurance physique au front, Droit international humanitaire, idéologie etc.) avant de compter sur eux pour défendre l'intégrité du territoire national.

Il est temps, Mr le Président, de revisiter nos efforts diplomatiques, ce qui suppose de vous entourer des personnes qui comprennent les enjeux de la sous région, de la région ainsi que les enjeux internationaux... Les accords ne se signent pas à la légèreté. Il faut pour cela des études préalables qui peuvent durer des mois, voire des années. Les réunions internationales et régionales ne sont pas des occasions de donner accès aux frais de mission à votre entourage. Ces réunions ne sont pas des opportunités de tourisme et d'enrichissement. Ce ne sont pas non plus des occasions de faire des selfies ou des amplettes. C'est avant tout des moments d'intenses réflexions sur les retombées positives de leurs conclusions sur la RDC et sur les Congolais.

Ceux qui ne sont pas capables de s'élever à ce niveau de réflexion ne devraient pas prendre part à ces réunions.

Il est de temps, Mr le Président, de construire des routes... Il est temps de prendre en compte le contexte de chaque province et d'agir en conséquence (route et insécurité au Sud Kivu, conflit armé au Nord Kivu et à Kwamouth) . Il est temps de renforcer l'unité nationale notamment au Kasaï et au Katanga, de créer dans le chef des Congolais le sentiment d'appartenance à une même nation. Le bon exemple viendra d'en haut si vous même Monsieur le Président vous vous dépassez et envisagez la diversité socio-culturelle et intellectuelle de la RDC comme une richesse. Pour construire cette unité, il vous faudra relier les provinces, désenclaver le Sankuru et plein d'autres secteurs/chefferies oubliés pour permettre les rencontres interculturelles, les échanges économiques et une véritable intégration interne etc.

Mr le Président, il est temps d'améliorer la gouvernance politique et administrative de la RDC. Temps de faire de la décentralisation une opportunité pour développer le pays. Ayez un oeil sur les députés provinciaux corrompus convaincus que les budgets des provinces sont constitués de leur argent de poche. Mais laisser aussi à eux la lattitude de sanctionner les gouverneurs incompétents, inefficaces. On souhaiterait moins d'interférences du ministère de l'intérieur dans la gestion des provinces et d'autres entités décentralisées.

Bref, il est temps de rattraper tous les ratés de vos cinq premières années. Ce qui vous oblige de vous concentrer sur les solutions aux problèmes du pays que de chercher avant tout à vous enrichir, à enrichir vos membres de famille, vos amis et connaissances et vos alliés politiques.

Ce qui exige aussi des sacrifices : moins de fêtes, de champagne et du caviar ; plus de travail. Ce qui suppose réduire, de façon drastique, le train de vie des institutions, de toutes les institutions alors.

Soit au cours de ces cinq prochaines années, la RDC sombrera définitivement et succombera aux démons internes et externes de la balkanisation. Soit au cours de ces cinq prochaines années, les congolais jetteront les bases de la reconstruction de leur pays. Il n'y aura certainement plus d'excuses, ni de tâtonnements essaies et erreurs ; pas de résultats approximatifs au sommet de l'Etat.

Pour finir, je réitère mes félicitations Mr le Président et vous souhaite un mandat plus fructueux pour le plus grand bien du Congo et des congolais. En tout, que le Congo gagne et non un individu ou un groupe d'individus.

Propos d'un libre penseur enseignant francophone, philosophe et théologien.