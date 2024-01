Congo-Kinshasa: Décrivant la victoire de Félix Tshisekedi sur France 24, Patrick Muyaya - 'Dans ce mandat qui commence, nous ferons beaucoup de réformes'

Patrick Muyaya Katembwe, Ministre de la Communication et médias, a affirmé, lundi 22 janvier 2024, lors de son passage sur les antennes de France24, que cette mandature du Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo sera consacrée aux réformes de grande envergure. Il a indiqué également que le Chef de l'Etat, après son investiture, s'emploie à tout mettre en oeuvre pour, justement, venir à bout des défis auxquels la RDC reste confrontée, bien au-delà des efforts inlassables déployés durant le premier quinquennat à la tête du pays. En ce qui concerne, par exemple, la problématique de l'insécurité dans l'Est du pays, il assuré que les vaillants éléments des FARDC, sous l'impulsion du Commandant suprême, sont déterminés à faire échec à toutes formes des manoeuvres des infâmes pour imposer la paix dans cette partie du territoire national. Pour lui, en effet, la RDC est sur la bonne voie. Après la tenue des élections, en décembre 2023, conformément aux délais constitutionnels, il est convaincu que la démocratie se consolide de la manière la plus belle.

«(...), Beaucoup pensaient qu'on aurait eu un glissement. C'est ici l'occasion de rendre hommage à Monsieur Denis Kadima et à tous les congolais qui ont travaillé avec lui au sein de la Commission électorale nationale indépendante parce qu'ils ont réussi à tenir les élections dans les délais. Ce qui renforce notre engagement constitutionnel. Dans ce mandat qui commence, nous ferons beaucoup de réformes. Le Président de la République a plus ou moins donné l'indication. Il n'y a aucune réforme qui se fera sans que les congolais puissent être en mesure de se prononcer pour donner leurs avis », a-t-il expliqué, tout en appelant à la confiance aux efforts en cours de réalisation pour la restauration effective et totale de la paix.

%

« Il y a d'abord une première recette que le Président de la République applique. C'est d'assurer la montée en puissance des Forces armées de la République démocratique du Congo. Je crois que ça sera suffisant avec les efforts qui seront poursuivis dans le cadre de ce nouveau mandat. Ce qu'il faut noter ici c'est que le problème perdure depuis près de 25 ans. Il ne faut pas qu'on se trompe. Ce n'est pas en cinq ans que vous réglez des problèmes qui durent depuis 25 ans. Il ne faut pas oublier le chapitre des trois premières années où le Président de la République a pensé, justement, qu'on pouvait avoir des relations diplomatiques saines avec des voisins, principalement le Rwanda. Mais, on a vu qu'en face des appétits gloutons du régime rwandais, le dialogue tel que voulu par le Président de la République n'était pas la voie qui était souhaité. Mais, aujourd'hui, bien avant qu'on recoure aux Forces de la SADC, nous avons une stratégie qui repousse nos cinq piliers. Il y a une stratégie militaire, il y a une stratégie économique, il y a une stratégie judiciaire. Aujourd'hui, tous les congolais connaissent qui est l'ennemi », a-t-il commenté.

Victoire méritée

Revenant sur le déroulement des scrutins, il s'est félicité de la large victoire de Félix Tshisekedi qui, selon lui, est un signe visible de l'adhésion massive de la population à sa vision de bâtir un Congo plus fort.

« Le Président de la République a été brillamment réélu par les congolais dans toute la République démocratique du Congo. J'ai eu le privilège de faire quelques étapes durant sa campagne électorale. C'était juste phénoménal. Vous avez vu pour la première fois depuis 2006, nous avons eu un processus électoral qui a été jugé équitable par le Centre Carter. Tous ceux qui voulaient être candidats l'ont été. Tous ceux qui pouvaient faire campagne l'ont fait et à la fin, les congolais l'ont plébiscité parce que, justement, il a un plan clair, que ça soit sur la question du retour de la sécurité dans l'Est de la RDC, sur des questions économiques, de développement, sur la place de la femme, la place des jeunes. Je crois que les efforts que le Président de la République a portés, c'est ce qui a justifié ce raz-de-marée qu'il a obtenu à la fois au niveau présidentiel mais aussi au niveau des législatives nationales et provinciales. Et donc, le Président de la République, avec toute cette légitimité, s'est toujours dit endetté par les congolais. La prise de pouvoir ce 20 janvier marque le début du travail et je peux vous assurer que l'énergie a encore été multipliée », a souligné le Porte-parole du Gouvernement.

La Mission conjointe ECC-Cenco rattrapée par la vérité des urnes

«Ce qui est bien en République démocratique du Congo c'est que nous sommes en train de consolider notre démocratie. La même mission d'observation électorale mandatée par l'Eglise catholique a dit qu'il y avait un candidat qui dépassait largement tous les autres. Il n'y a pas de polémique à avoir sur la réélection massive du Président de la République. Ici, il faut qu'on note que nous sommes à notre quatrième processus électoral... Vous avez vu aussi que tous ces candidats étaient à la base de tout ce qu'on a observé comme cas de fraude, d'irrégularité. Aujourd'hui, il faut qu'on tire les conséquences pour qu'on améliore pour l'avenir. C'est cela qui est plus important que vouloir verser dans une forme de polémique, ne voir du noir. Il y a eu beaucoup de bonnes choses qui se sont passées le 20 décembre. Il faut aussi le reconnaitre », a explicité, plus loin, le Ministre Patrick Muyaya, doublement élu aux législatives du 20 décembre 2023.