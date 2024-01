Sénégal: Macky Sall salue les 'avancées significatives' dans le secteur de l'électricité

Diamniadio — Le chef de l'Etat, Macky Sall a salué, mardi, à Diamniadio, les "avancées significatives" réalisées dans le secteur de l'électricité au cours des douze dernières années.

»En 12 ans, notre production d'électricité est passée de 500 mégawatts à 1800 mégawatts, dont 30% provient de l'énergie renouvelable. Aujourd'hui nous avons résorbé le gap, le Sénégal exporte même de l'électricité vers le Mali et la Gambie", a-t-il dit.

Le président de la République présidait le Symposium "Les années Macky Sall" au Centre international de conférence, Abdou Diouf (CICAD) à l'initiative du par le Club "Sociétés, Démocraties et Perspectives".

Il a évoqué les "avancées significatives" notées dans ce secteur au cours de ses douze années de gouvernance, annonçant que le Sénégal va bientôt atteindre "le cap de 2 gigawatts de production".

Macky Sall dit avoir hérité d'un pays avec des réseaux électrique et routier vétustes, ce qui nécessitait des réponses urgentes telles que le Programme d'urgence de développement communautaire (PUDC), le Programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers (PUMA).

Durant ces douze ans, la croissance démographique a été plus élevée que la croissance économique, a-t-il relevé.

"Notre croissance démographique est plus importante que notre croissance économique, c'est ce qui explique les problèmes que nous avons. Nous avons aujourd'hui 100 000 enseignants, malgré ce nombre important, nous constatons un déficit", a-t-il dit.

Le ministre conseiller, Elhadj Kassé, le Coordonnateur du symposium, et Oumar Demba Ba, Conseiller diplomatique du président de la République ont magnifié la politique étrangère du chef de l'Etat sortant.

Macky Sall a fait du Sénégal une voix qui compte et qui retentit sur la scène internationale », a soutenu M. Kassé.

»En un an Macky Sall a réussi à obtenir une place au G20 pour l'Union africaine. Connaissant la complexité d'intégration de ces types de groupes, je peux affirmer que le président a réussi une prouesse diplomatique », a déclaré Oumar Demba Ba.

Le Symposium sur "Les années Macky Sall" est organisé par Le Club Sociétés, Démocraties et Perspectives"

Durant deux jours, les participants aborderont "la vision du président Macky Sall, 'réformes et modernisation de la démocratie sénégalaise, l'expérience d'une alliance stratégique ou l'approche trans-idéologique de la gouvernance".

Sur les questions économiques et d'économie politique, le Symposium mettra l'accent sur "la transformation structurelle de l'économie sénégalaise (...), la diaspora, l'industrie, le pétrole et le gaz, le rôle de l'Etat et du secteur privé etc".

Les questions sociales et de protection sociale seront également au menu avec des débats sur "les filets sociaux et l'équité territoriale ou la passion égalitaire et inclusive du président Macky Sall".

Les participants aborderont les questions de culture et de Médias, les questions démocratiques avec une réflexion sur "le modèle sénégalais, entre libertés, sécurité et cohésion sociale".