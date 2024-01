Afrique: Jeux africains - La liste des athlètes malgaches encore méconnue

À quarante-cinq jours de la cérémonie d'ouverture de la XIIIe édition des Jeux africains qui se déroulera à Accra, Ghana, du 8 au 23 mars, tout reste flou quant à la participation malgache à ce grand rendez-vous continental en ce début d'année. La question qui se pose pour les athlètes et les dirigeants sportifs est de savoir si Madagascar sera présent ou non.

Nous avons tenté de recueillir les dernières informations auprès du ministère de la Jeunesse et des sports, mais personne n'a souhaité fournir de réponse. La XIIIe édition des Jeux africains à Accra revêt une importance capitale, car sept disciplines, à savoir le cyclisme, la natation, le tennis de table, le triathlon, la lutte, le badminton et le tennis, sont qualificatives pour les Jeux Olympiques de Paris 2024.

Un Directeur technique national d'une fédération sportive, qui prévoit d'envoyer quelques athlètes à cette joute africaine mais souhaite rester anonyme par crainte de représailles, a expliqué que « c'est au ministère de la Jeunesse et des sports de décider de la liste et du nombre d'athlètes qui représenteront Madagascar à ce grand rendez-vous africain si la participation malgache est confirmée. À ce jour, la préparation n'existe pas car nous ne savons pas si la Grande île sera présent ou non ».

Lors de la dernière édition en 2019 à Rabat, Maroc, Madagascar s'est classé dixième sur quarante-quatre pays participants, avec un total de douze médailles dont six en or, quatre en argent et deux de bronze.