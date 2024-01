Madagascar: Football / Coupe de Madagascar - Fanalamanga et Disciples FC défient CFFA et Elgeco Plus

Chocs des Titans. Deux jeunes clubs veulent écrire leur histoire. AS Fanalamanga d'Alaotra-Mangoro défiera CFFA Analamanga, et Disciples FC de Vakinankaratra affrontera Egleco Plus en demi-finales de la Coupe de Madagascar, ce mercredi au By Pass. L'équipe d'Alaotra-Mangoro qui en est à sa deuxième année en compétition élite, a été éliminée en demi-finales par Fosa Juniors de Boeny lors de la précédente Coupe nationale. En Orange Pro League, le même club majungais l'a écartée en quarts de finale. Dans son palmarès, la formation d'Andoharanofotsy a un titre de champion de Madagascar (2022) et la Coupe nationale de la saison précédente.

« Nous connaissons bien ce club, une équipe révélation à ne pas sous-estimer qui pourrait créer la surprise. Nous avons pris au sérieux la préparation pour être prêts. Notre objectif principal est d'assurer la demi-finale pour pouvoir viser le deuxième titre », confie Titi Rasoanaivo, entraîneur du CFFA, club champion national en 2022. La demi-finale entre ces deux équipes est une sorte de revanche pour AS Fanalamanga. L'an passé, la sélection d'Analamanga, composée en majorité par les joueurs du CFFA, a disposé de celle d'Atsinanana à ossature Fanalamanga par 1 à 0 lors de la finale de la Coupe du Président.

« Nous sommes prêts à affronter le CFFA car nous avons préparé cette phase finale de la Coupe depuis longtemps», souligne le coach de l'AS Fanalamanga, José Georges Raharitiana.

%

Revanche

Le deuxième Final 4 opposera Disciples FC et Elgeco Plus qui évolue à domicile. Ce sera une sorte de revanche entre les deux formations, car le club quadruple vainqueur de la Coupe a dernièrement battu en aller et retour l'équipe d'Antsirabe en championnat et en demi-finale de la Coupe en 2022, après la séance des tirs au but. DFC, ayant comme meilleur parcours, la finaliste de la Coupe face à CFFA en 2021 et demi-finaliste de l'OPL en 2023.

« Nous ferons tout pour conserver le titre. Nous avons fait une sérieuse préparation pour être à la hauteur face à une équipe assoiffée d'un sacre national », a livré Raux Auguste de l'Egeco Plus. Disciples FC, club récemment finaliste du Grand Tournoi d'Antananarivo, se dit prêt à réaliser un exploit, « nous considérons cette demi-finale comme une revanche », a lancé comme défi Mamisoa Razafindrakoto, ancien capitaine des Scorpions de Madagascar et coach de l'équipe de la Ville d'Eaux. Le premier match entre AS Fanalamanga et CFFA débutera à 11h au By Pass ce jour. Elgeco Plus recevra par la suite Disciples FC à 14h. Le successeur de l'Egeco Plus et futur porte-étendard du pays sera donc connu dimanche.