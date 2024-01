Madagascar: Basketball 3X3 - Les Ankoay face à trois caïds

Trois adversaires de taille dont la Lituanie, l'Allemagne et la Suisse se dressent devant les Ankoay dans la quête de la qualification pour les J.O de Paris 2024.

À 184 jours de la cérémonie d'ouverture des jeux Olympiques (JO) de Paris 2024 prévus du 26 juillet au 11 août dans la capitale française, Madagascar est fixé sur son sort en apprenant les trois adversaires que les Ankoay vont affronter durant le tournoi de qualification olympique (TQO) qui se jouera du 16 au 19 mai à Debrecen en Hongrie.

Placé dans la poule A avec la Lituanie, l'Allemagne et la Suisse, ces gros morceaux du basketball 3x3 mondial se dressent devant le petit poucet malgache. Sur le papier, les Ankoay ne pèsent pas lourd car en termes de classement, les porte-fanions de Madagascar ne se placent qu'à la quarante-huitième mondiale avec 179.121 points et neuvième en Afrique. La Lituanie avec son rang de quatrième mondial et deuxième en Europe avec ses 2 353.992 points part largement favorite suivie de près par l'Allemagne, numéro six mondial et quatrième en Europe avec ses 1 849.677 points. La Suisse, quinzième mondial et dixième en Europe avec ses 857.619 points n'en reste pas moins avec son expérience du haut niveau.

La bande à Livio, Elly et Arnol a une connaissance particulière de l'Allemagne car les trois garçons ont déjà affronté ce pays lors de la coupe du monde de basketball 3x3 jouée en 2022 à Debrecen. Durant cette confrontation, les membres de l'Ankoay sans Rick-Ley Loubacky (mais avec Fiary Johnson), à l'époque, ont réussi à tenir tête aux allemands durant les six premières minutes en menant 11-7 avant de perdre par 17-18.

Défi immense

Les expériences vécues en 2023 grâce à leur participation au tournoi de Shanghai (le 14 et 15 octobre) et au tournoi challengers de Wuxi, le 22 et 23 juillet ont forgé les joueurs malgaches en réussissant à se classer troisième et quatrième sur les 12 pays participants.

Malgré le résultat un peu décevant mais prévisible lors du championnat d'Afrique en Égypte où Madagascar a perdu son titre de champion d'Afrique en ne se contentant que de la troisième place, ce tournoi de qualification olympique est un défi immense pour les joueurs malgaches.

La Lituanie et la Suisse n'ont jamais affronté Madagascar mais elles restent des gros morceaux à prendre très au sérieux.

Jean de Dieu Randrianarivelo ou coach Deda, entraineur de l'équipe nationale Ankoay de 3x3, explique que sur le terrain, tout se joue sur des petits détails. La Lituanie avec un gabarit de plus de 2 mètres et la Suisse sont des clients à découvrir pour la première fois mais ce sont des grandes nations du basketball mondial. Pour se préparer, les Ankoay de Madagascar s'envoleront pour la Tunisie ce jeudi et ils y suivront un stage qui s'étalera du 27 janvier au 4 février, animé par le Serbe Danilo Lukic, fondateur de l'Académie de haut niveau de la Serbie. « Avec les expériences vécues par nos joueurs et leur adresse au tir, je pense que nous avons notre chance pour titiller ces grandes nations », rassure-t-il.

Poule A: Madagascar, Allemagne, Lituanie, Suisse

Poule B: Pays-Bas, Autriche, Porto Rico, Hongrie

Poule C: France, Lituanie, Canada, Égypte

Poule D: Mongolie,

Belgique, Japon, Pologne