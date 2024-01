Afrique: CAN 2023 - Plusieurs journalistes blessés dans un grave accident de circulation !

Un bus transportant des journalistes, de retour de Yamoussoukro, a été victime d'un grave accident, apprend-on tôt ce mercredi 24 janvier 2024.

Selon les médias locaux, le bus, affrété par le Comité d'Organisation de la CAN (Cocan) de la Côte d'Ivoire, a violemment quitté la route, percutant le mur d'un entrepôt à grande vitesse. L'accident a entraîné plusieurs blessés, dont le convoyeur du bus qui est resté coincé et a été extrait après quelques minutes. Le chauffeur du bus serait également gravement blessé.

Le service de presse de la CAN n'a pas hésité à communiquer : « Nous regrettons d'informer que le convoi des journalistes couvrant la CAN 2023 a été impliqué dans un accident de bus tragique lors du retour de Yamoussoukro à Abidjan vers 2h du matin. Heureusement, la plupart des personnes à bord ont subi des blessures légères. Cependant, nous avons deux blessés graves, le chauffeur et le convoyeur. Ce dernier, dont le pied était coincé, a été secouru avec succès et libéré du bus. Les blessés ont été transportés en urgence au Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Treichville pour recevoir les soins nécessaires. Nous sommes en contact étroit avec les autorités médicales pour assurer le suivi approprié de leur état de santé », écrit le Cocan.

Et d'ajouter : « nos pensées vont aux blessés et à leurs familles en cette période difficile. Nous tenons à exprimer notre gratitude envers les secouristes et les équipes médicales qui interviennent actuellement sur les lieux et au CHU de Treichville. Nous continuons à fournir des mises à jour régulières à mesure que la situation évolue. La sécurité et le bien-être de nos collègues journalistes restent notre priorité. »

Sur place, notre reporter Dounia Mesli a échappé de peu à cette tragédie. Dans une note postée sur son compte Facebook, l'envoyée spéciale d'Africa Top Sports n'a guère tardé à transmettre ses meilleures pensées aux confrères.

« Nous sommes bien arrivés à Abidjan sains et saufs ! Le bus de Yamoussoukro vers Abidjan a fait un accident de son côté, plusieurs blessés sont à déplorer dont le chauffeur selon une source, plusieurs journalistes sont pris en charge à l'hôpital ! Mes pensées à mes confrères. »