Afrique de l'Ouest: « Si Mandouri n'est pas en paix, le Togo n'est pas en paix », Faure Gnassingbé

Il s'adressait dimanche dernier aux Forces vives de cette région. Le chef de l'Etat togolais, Faure Gnassingbé dans son grand oral avec ces forces vives de la région, promet en tout cas tout mettre en oeuvre pour protéger tous les Togolais. « Si Mandouri n'est pas en paix, le Togo n'est pas en paix, si Cinkassé n'est pas en paix, le Togo n'est pas en paix. Nous ferons tout pour vous protéger », indiquait le président togolais qui a également fait part des différentes actions mises en branle surtout dans les préfectures de Cinkassé, Kpendjal et Kpendjal-ouest, dans la région des Savanes.

« Que ce soit dans les domaines des pistes rurales, de la santé, de l'éducation, de l'agriculture, des infrastructures et bien d'autres, des efforts se poursuivront pour accélérer la mise en oeuvre des projets et programmes socioéconomiques. Ces mécanismes contribueront à préserver la sécurité et à lutter contre le terrorisme », a soutenu le premier citoyen togolais.

Enfin, Faure Gnassingbé a formulé des conseils : « Ne dormez pas sur vos lauriers. Continuez d'être vigilants, continuez d'aider les Forces de défense et de sécurité (FDS) ainsi que les autorités administratives et politiques, car c'est ensemble que nous allons préserver la paix et la sécurité dans les Savanes ».

Les populations sont donc invitées à venir en soutien aux autorités et aux FDS pour contrer les incursions terroristes.