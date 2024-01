Togo: Paix et sécurité, la soupape du pouvoir de Lomé fortement ébranlée

L'insécurité grandissante au Togo et plus particulièrement à Lomé devient de plus en plus préoccupante. En pleine capitale et en plein jour, des malfrats opèrent partout sans crainte. L'année 2024 ne va malheureusement pas déroger à la règle.

Un nouveau braquage a été opéré mercredi, 10 janvier 2024 vers 13 heures dans les environs de l'hôtel LEBENE ex IBIS. Selon les témoins, le mode opératoire demeure le même. Les malfrats ont tiré sur les feux arrière du véhicule semant la panique générale avant de prendre le butin et s'enfuir.

On évoque la bagatelle somme de 39 millions de F CFA emportée par les malfrats, aucune perte en vie n'a été déplorée. Le temps pour les forces de l'ordre alertées d'arriver, les braqueurs ont pu s'échapper. Ce nouveau spectacle désolant en rappelle d'autres cas similaires qui font craindre le pire. La paix et la sécurité sont la soupape du régime de Lomé. Mais lorsqu'on en arrive à ce point où plusieurs dizaines de millions sont emportés, c'est la sécurité des personnes et des biens qui est ébranlée.

Plus inquiétant encore pour ce dernier est le lieu de l'opération : les encablures de l'ancienne Présidence de la République. Si ces malfrats ont pu opérer à ce niveau comme ce fut le cas sur la route de la nouvelle Présidence, il y a bien péril en la demeure.