Madagascar: Natation / Élection / Deux anciennes gloires parmi les candidats - Le nouveau patron de la Fédération malgache de natation sera connu samedi.

Cinq challengers sur les plots. Trois des cinq candidats au poste de président de la Fédération malgache de natation ne sont plus à présenter. Après deux reports, l'Assemblée générale élective de la fédération aura lieu samedi à l'Académie nationale des sports à Ampefiloha. Deux des prétendants au fauteuil de président de la fédération sont des anciennes gloires de la discipline, entre autres l'unique descendante d'Ève, Harijesy Razafindramahatra. Elle était multiple championne de Madagascar dans les années 90 et a représenté le pays aux Jeux olympiques d'Atlanta en 1996.

L'autre est Richard Randrianandraina, fils de l'ancien président de la fédération dans les années 2000. Cet ancien nageur du club 3FANS a également un palmarès solide en termes de titres et de records nationaux, ayant représenté Madagascar aux Jeux des îles et à d'autres compétitions continentales. L'un d'eux, Hary Rabary Jaona du club Saint Michel, père de la nageuse élite Murielle Rabarijaona, tentera une deuxième chance après avoir échoué en 2016 face au président sortant, Gabriel Ramanantsoa. Ce dernier a déjà affirmé qu'il ne se représentera plus après ces deux mandats à la tête de l'instance nationale et cédera la place à d'autres. Les deux autres candidats restent encore méconnus, à savoir Désiré Thomas et Roland Mick Raveloson.

Cette élection était initialement prévue mi-octobre mais a dû être annulée et repoussée en raison de la conjoncture politique dans le pays. La deuxième, programmée mi-décembre, n'a également pas eu lieu. Le candidat unique Mamy Robinson Randrianarisoa n'était pas éligible. Ce dernier a eu droit à un recours mais ne l'a apparemment pas exercé et ne s'est plus présenté. Les sept ligues votantes décideront donc du sort de la fédération ce samedi.