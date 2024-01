Afrique: CAN 2023 - Kaba Diawara veut se concentrer sur les huitièmes de finale

Yamoussoukro, 24 jan (APS) - Le sélectionneur du Sily national de Guinée, Kaba Diawara, a regretté la défaite (0-2) concédée par son équipe face au Sénégal, mardi, mais préfère se concentrer sur la suite avec l'ambition de dépasser les huitièmes de finale lors de cette 34e Coupe d'Afrique des nations (CAN).

« C'est dommage car nous voulions gagner. Maintenant, il faut se tourner vers les huitièmes de finale. Nous avions décidé de faire tourner. Nous avions des joueurs sous le coup d'une suspension. C'était assumé [de les aligner]. Nous savions que nous allions être moins bien en fin de match. Nous jouions le champion d'Afrique. Ça fait mal [cette défaite]. À nous de récupérer et voir ce qu'il y a devant », a-t-il déclaré.

Il s'exprimait en conférence de presse, à Yamoussoukro, peu après le match ayant opposé le Sily national de Guinée aux Lions du Sénégal pour le compte la troisième et dernière journée de la phase de poules de la 34e Coupe d'Afrique des nations (CAN) qui se poursuit en Côte d'Ivoire.

La Guinée, défaite par le Sénégal, termine à la troisième place de la poule C, derrière le Sénégal et le Cameroun, la Gambie terminant à la dernière place.

Contre les Lions du Sénégal, le Sily national n'était pas venue faire « un match d'arrangement » et a surtout joué avec l'ambition de s'imposer, selon le sélectionneur guinéen.

« Ça ne fait pas plaisir de perdre. Nous avons essayé de jouer. C'était un match pour remettre certains garçons en selle. Ils nous ont dominés. Bravo à eux. Nous les félicitions », a-t-il dit au sujet du Sénégal.

« Entre 2021 et maintenant, nous avons tout appris. Nous avons perdu. Je ne me reproche rien. Il faut se rendre compte qu'on jouait le champion d'Afrique. Mais ça ne leur (les Lions) garantit pas de passer en quarts de finale. Nous allons nous préparer pour aller briser ce plafond de verre », a souligné Kaba Diawara.

La Guinée avait été éliminée par la Gambie (0-1) et l'Algérie (0-3) lors des huitièmes de finale des deux dernières éditions de la CAN en 2019 et 2021.

« Je sais ce que je vais dire aux joueurs dans les vestiaires pour aller chercher cette qualification qui nous fuit depuis je ne sais combien d'années », a-t-il soutenu, avant de revenir sur le match contre le Sénégal.

« C'est un derby qu'on voulait gagner. C'est juste un égo par rapport au voisin sénégalais. Ils nous ont battus et voilà. Le premier but, nous le prenons sur coup de pied arrêté. Le deuxième est anecdotique parce qu'on pousse pour égaliser et nous nous faisons avoir », a-t-il analysé.

« Une défaite fait toujours mal. C'est un sentiment mitigé car nous sommes qualifiés. Nous voulions finir les matchs de groupes sur un résultat positif. Mais c'est le football. Nous allons nous concentrer sur le prochain match. Il n'y a pas de doute. L'objectif est de passer étape par étape dans cette compétition. Nous ne doutons pas malgré cette défaite », a dit l'un des gardiens du Sily, Ibrahim Koné.

De l'envoyée spéciale de l'APS