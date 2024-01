Sénégal/Guinée: Les quotidiens fêtent les victoires des Lions du Sénégal à la CAN

Dakar — Les victoires de l'équipe nationale de football en Coupe d'Afrique des nations (CAN) sont le sujet le plus en vue dans les quotidiens parvenus mercredi à l'APS.

Les Lions du Sénégal, champions d'Afrique en titre, ont battu le Syli national de la Guinée par 2 buts à 0, pour la troisième journée du groupe C de la 34e édition de la CAN. Ils se qualifient aux huitièmes de finale après avoir gagné tous leurs matchs, contre la Gambie (3-0), le Cameroun (3-0) et la Guinée.

"Comme ils le font depuis le début de la CAN, les Lions du Sénégal ont encore une fois fait preuve de réalisme et d'assurance en [battant] la Guinée", commente Stades.

"On peut dire que la copie rendue a été propre. Comme les précédentes", note Record.

L'Observateur affirme que "c'était une rencontre aux allures d'une finale". "Le match Sénégal-Guinée a tenu toutes ses promesses", lit-on dans le même journal.

Les journaux se sont intéressés aux héros du jour, les auteurs des buts de la rencontre, Abdoulaye Seck et Illiman Ndiaye.

"Je suis un joueur patient et fais confiance au coach et aux coéquipiers. Lors de la dernière CAN, je n'avais joué aucune minute. Cette fois-ci, j'ai réussi à jouer et à marquer", écrit Vox Populi en citant Abdoulaye Seck.

"La patience récompensée", titre le journal à son sujet. L'As décrit Seck comme "la nouvelle carte maîtresse d'Aliou Cissé".

"Des Lions sans 'teranga' !"

WalfQuotidien, comme d'autres journaux, signale que le Sénégal a gagné tous ses matchs en phase des poules de la CAN pour la première fois. Mais "le sélectionneur national, Aliou Cissé, garde les pieds sur terre", ajoute WalfQuotidien.

"Il ne veut pas du tout s'enflammer, malgré ce magnifique parcours en phase des groupes, avec trois victoires en trois matchs", observe-t-il.

"Cette CAN est très compliquée. Il faut être humble, parce que tout peut arriver", note Libération en citant Aliou Cissé.

Bés Bi Le Jour note que "le Sénégal assume son statut" de champion d'Afrique en titre. "Le Sénégal est bien à l'aise dans ses habits de champion", poursuit-il.

"On s'était promis de jouer sept matchs, on en a joué trois. Il en reste quatre", a réagi Aliou Cissé, selon Source A, après sa victoire sur le sélectionneur national de la Guinée, Kaba Diawara.

"Impitoyables ! Des Lions sans 'teranga' (hospitalité) !" écrit Sud Quotidien.

Le Sénégal se prépare à une élection présidentielle inédite, selon Bés Bi Le Jour.

"Cette élection est inédite [...] Un principal opposant éliminé déroule sa campagne à sa façon en prison [...] Un candidat recalé pour double nationalité après avoir juré sur l'honneur être exclusivement de nationalité sénégalaise. Vingt candidats retenus comme si le filtre [par les parrainages] n'existait pas", observe-t-il.

"Malaise"

Le Soleil, citant Macky Sall, note qu"'en dix ans, nous sommes passés de 500 à 1.500 mégawatts". Le chef de l'État parlait de son bilan, mardi, à Diamniadio (ouest).

"La transformation structurelle, c'était également les routes, les autoroutes et les ponts, parce que [...] le Sénégal est isolé. Nous étions à l'extrême ouest du continent avec des discontinuités territoriales. Ces discontinuités ont été résolues avec le pont de la Sénégambie et celui de Rosso, qui est en construction", a ajouté le président de la République.

L'Observateur et Tribune annoncent une réunion prévue au palais de la République entre Macky Sall et des opposants dont les dossiers de candidature ont été rejetés.

Tribune se demande ce que l'on peut attendre de cette rencontre. Les hôtes du président de la République s'opposent déjà à un éventuel report du scrutin prévu le 25 février.

"L'entrevue avec Macky Sall installe le malaise au sein du collectif" d'opposants, affirme L'Observateur en parlant d'une "rencontre à faible audience au palais de la République".

L'ancienne Première ministre Aminata Touré ne va pas y participer, selon EnQuête.