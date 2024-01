Madagascar: Toliara - Les gendarmes sauvent un albinos d'un trafic

Un garçon albinos, âgé de 6 ans, a failli être vendu par des trafiquants d'être humain, à Betsinjaky Toliara. Une fusillade a éclaté pendant sa libération par les gendarmes.

Raté. C'est une histoire troublante et alarmante sur un cas de trafic d'être humain, mettant en danger la vie d'un enfant de 6 ans atteint d'albinisme, ce vendredi 19 janvier. Heureusement, grâce à une opération bien orchestrée par les gendarmes du district de Toliara II, l'enfant a été libéré sain et sauf, et les responsables du trafic ont été appréhendés.

Selon les renseignements reçus, ce soir-là, vers 20 heures, des malfaiteurs ont séquestré l'enfant quelque part dans la commune rurale de Betsinjaky.

La mobilisation d'une unité spécialisée et d'une opération de piège a permis aux autorités d'intervenir efficacement et de sauver la vie de l'enfant. Un des gendarmes en civil s'est fait passer pour un patron intéressé par le commerce d'albinos. Il a alors négocié un rendez-vous avec ce groupe mafieux et a réussi à acquérir la marchandise. Roulés dans la farine, les criminels lui ont amené l'enfant. C'est à ce moment-là que les autres bérets noirs sont entrés en action. Le garçon a été récupéré. Les malfrats se sont dispersés pour tenter d'échapper à leur arrestation. Ils avaient manifesté une résistance.

Sain et sauf

La situation a donc conduit à des affrontements armés avec les trafiquants, entraînant la mort d'un d'entre eux. Quatre ont été capturés vivants, dont une femme. Un dernier a réussi à prendre le large, ne laissant aucune trace. La dépouille du trafiquant abattu a été constatée par le médecin du Centre de santé de base local, le lendemain matin. Les villageois ont affirmé ne pas connaître les malfaiteurs. Par contre, leur otage est identifié comme Votsotsoa. Il vient du district de Bekily, aux confins de la région Androy. Il est sain et sauf. Depuis la libération de ce garçon jusqu'à lundi, un réseau mafieux de onze personnes, âgées de 20 à 48 ans, a été démantelé et mises en garde à vue à la brigade territoriale de Toliara dans le cadre de l'enquête.

L'enquête en cours est cruciale pour déterminer les détails du réseau de trafic d'êtres humains, les motivations derrière cet acte odieux, et pour traduire en justice tous ceux qui sont impliqués dans ce crime révoltant. Les arrestations en cours et les interrogatoires visent à faire la lumière sur l'étendue du réseau et à assurer que tous les coupables soient tenus responsables de leurs actions.