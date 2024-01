Madagascar: Douane - Le Smart scanning s'installe au Port de Toamasina

Particulièrement innovante. C'est ce que permettra l'inauguration du Smart scanning au terminal conteneur du Port de Toamasina, ce 26 janvier, à la célébration de la Journée internationale de la douane. L'annonce a été faite, hier, à son bureau à Antaninarenina par Ernest Lainkana Zafivanona, directeur général des douanes. « Il nous a fallu trois ans pour le mettre en place. De la conception du plan à la construction. Mais cela valait la peine. Quand on sait que désormais 98% des marchandises à l'import-export vont être dédouanées en trois heures. Ce qui va permettre aux exportateurs de mieux rentabiliser leurs productions et aux importateurs de bénéficier d'une réduction des coûts dans les opérations au port. Ce qui devrait avoir des retombées positives pour l'économie nationale », a soutenu le directeur général des douanes.

L'avenir s'annonce radieux grâce à cette machine du futur qui fera gagner du temps à tous les acteurs. « Auparavant, les conteneurs ont passé en moyenne trente heures devant le scanner. Les nouvelles technologies utilisant l'Intelligence artificielle mettront fin à cette lenteur administrative », souligne encore le directeur des douanes.

Surveillance stricte

Pour Ernest Lainkana Zafivanona, « le plan stratégique de quatre axes et les trente-et-un programmes de modernisation de la douane se concrétisent avec l'appui et le soutien des bailleurs de fonds et des partenaires techniques et financiers. La douane malgache a bénéficié du soutien d'au moins une vingtaine de ces entités. Sans compter le partage de compétences et d'expériences par le biais des échanges entre les deux parties ». Le thème choisi pour cette célébration l'atteste.

« Pour une douane mobilisant ses partenaires historiques et nouveaux autour d'objectifs clairs ».

D'ici la fin de cette année, 75% des trente-et-un programmes de modernisation vont être achevés. Ce taux de réalisation est aujourd'hui à 53%.

Ces changements, selon le directeur général des douanes, dicteront des nouvelles procédures dans les aéroports. « Les surveillances seront plus strictes et des contrôles serrés pour les envois par fret aérien. Le commerce électronique en vogue actuellement incite aussi à la plus grande vigilance des systèmes de contrôles douaniers. Ce qui nous a permis de détecter une cinquantaine d'infractions sur les pierres gemmes l'an passé. Le service de surveillance douanier a été transformé en direction pour une meilleure efficacité des actions ».

Le recours à des drones pour certaines opérations de contrôle aérien du territoire serait aussi envisagé. La douane malgache se met ainsi au même diapason que celle des autres pays modernes du monde. Elle est même en avance sur certains.