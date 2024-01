Afrique: Le Président angolais pour la punition des changements anticonstitutionnels de gouvernement en Afrique

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a réitéré mardi, à Luanda, sa préoccupation face aux fréquents changements anticonstitutionnels de gouvernement en Afrique et à l'impunité de leurs auteurs.

Selon le Chef de l'État angolais, de tels événements constituent une "violation flagrante" des principes défendus par l'Union africaine (UA) et les Nations Unies (ONU).

Intervenant lors de la cérémonie de présentation de voeux du Corps diplomatique au Chef de l'État angolais, João Lourenço a attribué cette "attitude passive et contemplative" aux Africains eux-mêmes et aux partenaires internationaux, face aux faits, "qui encouragent et stimulent la répétition et la prolifération de ce phénomène, répréhensible à tous égards."

Pour l'homme d'État, de tels phénomènes constituent un grand danger de recul des acquis déjà obtenus en termes de stabilité politique et sociale nécessaire à la bonne gouvernance et au développement socio-économique de l'Afrique.

João Lourenço a rappelé que l'Angola, en assumant la présidence intérimaire de l'OEACP, de la SADC et du GIRGL, s'est sérieusement engagé à mener à bien les tâches qui relèvent de leurs compétences.

Il a indiqué qu'il s'agit de compétences qui vont de la promotion et de la préservation de la paix, de la sécurité et de la stabilité au développement économique durable des pays qui les composent.

Selon le Président de la République, l'Angola a concentré son action diplomatique sur l'intensification des relations bilatérales entre les pays, dans le but de construire une base de confiance réciproque et solide permettant le développement d'une coopération mutuellement avantageuse.

João Lourenço s'est dit convaincu que les conquêtes internes de l'Angola au niveau matériel auront une longue durabilité et plus solide, si tout cela se déroule dans le cadre de la construction d'un Etat démocratique et de droit.

Il a souligné que certaines des préoccupations majeures de la Nation angolaise avaient été abordées et qu'elles étaient liées aux libertés fondamentales et aux garanties des citoyens.

Ces préoccupations portent également sur la transparence de la gouvernance et la proximité gouvernementale, la lutte contre la corruption et l'impunité, ainsi que la nécessaire indépendance et harmonie entre les différents pouvoirs de l'Etat, a-t-il précisé.

"Nous entendons poursuivre les politiques de crédibilité des institutions de l'État, en soulignant l'importance d'établir une démocratie solide dans une Nation prospère et soucieuse des principales désirs de ses citoyens", a-t-il souligné.

L'Angola ouvert aux investissements étrangers

Le Chef de l'Etat angolais a exprimé son intérêt à accueillir des investissements privés d'entrepreneurs d'autres pays intéressés par le marché angolais, dans le cadre des vastes opportunités qu'offre l'Angola.

"Nous avons terminé l'année 2023 avec le sentiment d'avoir atteint une partie significative de nos objectifs sur le plan politique et diplomatique, car nous avons constaté que le niveau d'importance que nous attribuons mutuellement aux échanges entre vos pays a augmenté", a-t-il exprimé.

Construction d'infrastructures

Dans son discours, João Lourenço a également souligné la construction d'infrastructures routières, portuaires, aéroportuaires et énergétiques, notamment l'achèvement des travaux du nouvel aéroport international de Luanda « António Agostinho Neto ».

Il a également évoqué la concession du corridor de Lobito à un consortium international, « qui réalisera d'importants investissements, afin de garantir une route plus courte, plus sûre et moins chère pour le commerce entre les pays enclavés d'Afrique centrale et australe et les grands marchés d'Europe et d'Amérique".

Parallèlement aux efforts déployés pour attirer l'attention des partenaires internationaux sur le soutien au développement, l'Angola considère la question de la paix, de la stabilité et de la réconciliation nationale en Afrique comme une composante essentielle de la diplomatie angolaise, a-t-il souligné.

A cet égard, il a souligné notamment les actions diplomatiques menées en République démocratique du Congo (RDC), en République centrafricaine (RCA), au Mozambique et au Soudan.

João Lourenço a souligné que l'Angola promeut plusieurs initiatives visant à résoudre les conflits qui ravagent ces pays, « où il y a des signes qui nous encouragent à poursuivre, jusqu'à ce que la paix et la stabilité soient atteintes ».

Selon lui, le Gouvernement angolais suit également la situation au Soudan et au Sahel, sans négliger d'autres qui causent également de l'insécurité et affectent, dans la même mesure, la stabilité dont l'Afrique a besoin pour continuer sur la voie du développement.