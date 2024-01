Ile Maurice: «AirMauritius c'est de la m... !!!! » écoutée par 1 864 000 auditeurs»

Un de plus. Et il n'est pas allé de main morte. Parmi les milliers de passagers d'Air Mauritius, hors d'eux après les annulations et les retards de vols en pleine période de pointe, certains anonymes, d'autres pas.

En direct sur France Inter, mardi, l'humoriste Gérémy Crédeville, dans son style parfois trash et cash, a refait le film de sa mésaventure avec la compagnie aérienne nationale.

L'humoriste qui rentrait en France après avoir joué son spectacle le 10 janvier au Caudan Arts Centre, a vidé son sac à l'antenne précisant d'emblée que la bande originale où il raconte qu'«AirMauritius c'est de la m... !!!! », a été écoutée par 1 864 000 auditeurs.«Airmomo... », raconte-t-il l'a soulé. Le 16 janvier, jour de son départ, MK le prévient par mail, que son vol de 22h25 est annulé (cyclone Belal oblige).

Sauf que selon lui, à mardi, MK ne lui avait toujours pas envoyé de nouveau mail pour reprogrammer le voyage, comme convenu. Toutes ses tentatives de les contacter par téléphone, mail, n'ont rien donné.

Comme l'alerte cyclonique et de sécurité tout comme le confinement avaient été enlevés plus tard le16 janvier, l'humoriste s'est pointé à l'aéroport à 20 heures avec sa femme et leurs filles de 5 et 3 ans. Sale quart d'heure ou plutôt cinq heures et demi d'attente. Extraits :

«Et ben à 22h30, pile quand c'est notre tour, la femme du guichet dit «fin de seviss».Ce qui veut dire fin de service ou comme dirait un précoce «Déso j'ai fini». Et elle part en nous disant de prendre la file d'à côté. Ma femme passe quand même devant, là les gens gueulent, commencent à nous jeter des trucs dessus donc moi évidemment je brandis ma fille de 3 ans, en bouclier. Hyper efficace. On décolle vers 2h, donc à l'heure selon NiksamAirMauritius puisque devant la porte d'embarquement c'était noté 22h25 : On time.»

Une mauvaise pub qui fait mal et dont la compagnie aérienne nationale aurait bien pu s'en passer !