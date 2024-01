Ile Maurice: Un conducteur de 21 ans a roulé sur la victime qui travaillait dans un fossé

La famille Toulouse est encore sous le choc après le drame qui l'a frappée. France Toulouse, âgé de 70 ans, avait quitté sa maison à Chemin-Grenier lundi matin, le 22 janvier, après avoir décroché un petit boulot auprès d'un entrepreneur. Malheureusement, le septuagénaire n'est jamais rentré à la maison... Il est mort sur le coup après avoir été percuté par une voiture. L'autopsie pratiquée par le médecin légiste de la police, le Dr Prem Chamane, a attribué son décès à de multiples blessures.

France Toulouse effectuait des travaux de tuyauterie à morcellement Belle-Vue, à Chemin-Grenier, et se trouvait dans un fossé. Le conducteur de la voiture, un habitant de la région âgé de 21 ans, ne l'aurait pas vu et lui a roulé dessus. La police de Chemin-Grenier et le SAMU ont été mandés sur les lieux mais ils n'ont pu que constater son décès. Un des collègues de France Toulouse relate qu'il venait de commencer à creuser le fossé au milieu de la rue et il y avait un peu de terre sur l'asphalte. Des travailleurs n'avaient pas encore placé des panneaux de signalisation pour avertir les automobilistes qu'il y avait des travaux en cours. «Lespas mem pa trwa minit apré ki linn koumans fouy trou, loto-la in roul lor li. Pa ti ankor met pano me li ti ena so zilé lorli selman...»

Marie Anne, l'une des filles de France Toulouse, souhaite que justice soit rendue à son père. «Limem ti pilyé nou fami. Kot li ti pé gagn travay li ti pé batbaté. Dan linn gagn enn travay in ariv li maler. Mo demann mwa ki vites sofer sa loto-la ti pé roulé pou ki li pann trouv mo papa», pleure Marie Anne.

Le conducteur de la voiture, un étudiant, a subi un alcotest qui s'est révélé négatif. Dans sa version des faits à la police il dit n'avoir pas vu l'ouvrier. Il a été provisoirement inculpé pour homicide involontaire devant la justice hier.