Afrique: Le corps diplomatique encourage les efforts de paix de l'Angola en Afrique

Luanda — Le corps diplomatique accrédité en Angola a encouragé mardi le Gouvernement angolais à poursuivre ses efforts visant à pacifier les régions en conflit en Afrique, dans le cadre de la stabilité du continent.

Cet encouragement figure dans un message lu par la doyenne du corps diplomatique et ambassadrice du Maroc en Angola, Saadia El Alaoui, lors de la cérémonie de voeux du nouvel an, tenue au Palais présidentiel, à Luanda.

Saadia El Alaoui a souligné l'engagement du Président de la République, João Lourenço, en faveur de la stabilité en Afrique.

Elle a dit que, grâce aux efforts déployés, l'Angola "a démontré, une fois de plus, sa capacité à faire face à plusieurs défis dans un environnement très complexe".

Pour le corps diplomatique, l'Angola a affirmé son engagement en faveur de la stabilité en Afrique, "en pleine conformité avec le rôle du Président João Lourenço en tant que champion de la paix et de la réconciliation nationale, désigné par l'Union africaine", a-t-elle renchéri.

Tout au long de l'année 2023, l'Angola a mis en oeuvre un programme diplomatique intense, atteignant des objectifs pertinents, à travers l'organisation d'une série de réunions et de conférences de haut niveau, a-t-il déclaré.

A titre d'exemples, elle a cité notamment le sommet quadripartite sur les efforts de paix en République démocratique du Congo (RDC) et la réunion de haut niveau sur la situation en République centrafricaine (RCA).

Au nom de ses collègues, la diplomate marocaine a félicité le Président de la République pour avoir accédé à la présidence de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC), en août 2023.

La diplomate a aussi mis en relief l'agenda international de l'Angola en 2023, qui "a été dynamique et marqué par une série de visites internationales, de réunions de haut niveau et de partenariats multisectoriels".

Elle a également parlé de la stratégie de placement du personnel angolais dans les organisations régionales et internationales.

En octobre 2023, Luanda a accueilli la 147ème Assemblée de l'Union Interparlementaire (UIP), contribuant à l'affirmation d'une diplomatie parlementaire dynamique, a-t-elle rappelé.

Moins d'un mois plus tard, a-t-elle poursuivi, l'Angola a accueilli la 3ème Biennale de Luanda, renforçant ainsi son engagement en faveur de la culture de la paix, de la sécurité, de la citoyenneté africaine et de la démocratie.

Elle a déclaré qu'en 2023, l'année la plus chaude depuis le début des analyses météorologiques, l'Angola a contribué à l'effort mondial de lutte contre le changement climatique et a inclus les objectifs de développement durable de l'ONU parmi ses priorités.

"Il nous appartient à tous d'accompagner l'Angola dans son engagement sincère face à ce défi qui menace l'humanité toute entière, nous sommes tous témoins des progrès réalisés par l'Angola.

"En particulier, de grands projets comme le Corridor de Lobito, qui stimule en même temps les flux commerciaux internationaux", a-t-elle souligné.

Elle a, par ailleurs, évoqué l'intégration économique africaine, contribuant à la réalisation des objectifs de la zone de libre-échange continentale africaine et à la diversification des économies des pays concernés.

La diplomate a salué le nouvel aéroport international "Dr António Agostinho Neto", qui fera de Luanda une plateforme de connexions nationale, régionale et internationale.

Elle a également fait savoir que le Gouvernement angolais a plusieurs actions en cours pour diversifier l'économie, en mettant l'accent sur la promotion de la production nationale, l'investissement et la création d'emplois, l'éducation, les infrastructures, la lutte contre la corruption, tout cela en faveur de la croissance et de la prospérité du peuple angolais.

L'innovation étant le moteur du développement, elle a salué l'initiative de créer le Centre des Sciences de Luanda, qui reflète l'engagement de l'Angola dans le développement scientifique et technologique.

D'autre part, elle a salué les actions et initiatives de la première dame de la République, Ana Dias Lourenço, en faveur de la santé des femmes et des enfants, notamment les projets « Né libre pour briller » et « Prenez soin de votre santé ».

L'année qui vient de s'achever, a-t-elle précisé, a été marquée par plusieurs facteurs inquiétants, outre les catastrophes naturelles, les tremblements de terre, les inondations et les incendies, nous avons surtout assisté à d'intenses conflits armés en Europe et au Moyen-Orient, qui continuent de causer des pertes humaines et matérielles.

Elle a averti que nous traversons une époque de défis auxquels il ne sera pas possible d'apporter des réponses efficaces sans une action concertée au niveau international.

À cet égard, elle jugé important d'unir d'urgence les efforts de la communauté internationale pour garantir le respect du droit international humanitaire et abandonner la logique du conflit et de la violence pour garantir la paix et la construction d'un espace prospère pour tous les peuples du monde

La diplomate a jugé nécessaire d'établir un cessez-le-feu durable, en vue de garantir la protection des civils, de permettre à l'aide humanitaire d'atteindre la population et de relancer le processus de paix juste et global conformément à la légalité des résolutions et aux principes du droit international.

Toujours dans son discours, elle a remercié le peuple angolais pour son "accueil chaleureux", ce qui a permis, en 2023, au corps diplomatique d'effectuer des visites dans plusieurs provinces du pays.

Elle a ainsi promis de renforcer cette pratique, en 2024, dans le but d'approfondir la coopération dans la recherche d'opportunités de commerce et d'investissement qui se traduisent par l'amélioration de la qualité de vie des populations.

L'ambassadrice du Maroc a particulièrement remercié le Président de la République et la première dame de les avoir reçus ce mardi au Palais Présidentiel, souhaitant, au nom de toute la famille diplomatique, au couple présidentiel, bonheur, santé, prospérité et plein succès dans l'accomplissement de leur noble mission au service de l'Angola et du peuple angolais.