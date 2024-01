Afrique: Les huit champions de la croissance en 2024 et 2025

Selon les projections de la Banque mondiale de ce début d'année, le monde devrait enregistrer une croissance de 2,4% en 2024, contre 2,6% en 2023. Les régions Afrique subsaharienne, Moyen-Orient et Afrique du Nord devraient afficher respectivement des croissances de l'ordre de 3,8% et 3,5% en 2024. Toutefois, ces moyennes cachent des divergences régionales importantes. Huit pays du continent devront afficher des taux de croissance de 6% et plus en 2024 et 2025.

La croissance de l'économie mondiale devrait marquer le pas à 2,4% en 2024 avant de remonter à 2,7% en 2025, selon la Banque mondiale. En cause, plusieurs facteurs, estime le rapport « Perspectives économiques mondiales ». Il cite l'« intensification des conflits, volatilité accrue des prix de l'énergie et des denrées alimentaires, affaiblissement de la demande extérieure, resserrement des conditions financières et catastrophes naturelles liées au changement climatique [...]

A court terme, la croissance restera faible et laissera de nombreux pays en développement -en particulier les plus pauvres - en butte à des niveaux de dette paralysants et avec près d'une personne sur trois en situation de précarité alimentaire ». C'est le cas de nombreux pays africains dépendant des exportations de matières premières, très endettés et dépendants des importations de produits agricoles et alimentaires. Ces pays devraient faire face à des coûts d'emprunt élevés à cause des taux d'intérêt mondiaux relevés.

Conséquence, la croissance restera relativement faible en Afrique, par rapport aux potentialités et aux attentes d'une croissance forte, créatrice de valeur et d'emplois. Ainsi, au niveau de l'Afrique subsaharienne, la croissance du produit intérieur brut (PIB) devrait ressortir à 3,8% en 2024, puis à 4,1% en 2025. Quant aux pays de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord, la croissance de devrait remonter à 3,5% en 2024 et se maintenir à ce niveau en 2025.

Cependant, ces moyennes cachent des divergences importantes. En effet, deux pays africains vont enregistrer des PIB en baisse. Il s'agit de la Guinée équatoriale dont le PIB devrait baisser de -6,1% en 2024 et -3,9% en 2025, et du Soudan, pays frappé par une guerre civile et qui devrait voir sa richesse créée s'amoindrir de -0,6% en 2024, avant de stagner en 2025 (+0,2%). En dehors de ces deux pays, tous les autres du continent vont créer de la richesse en 2024 et 2025. Certains pays vont mieux se comporter que d'autres. Ainsi, seize pays du continent vont enregistrer des taux de croissance supérieurs à 5%. Huit d'entre eux vont enregistrer des taux de croissance supérieurs à 6% aussi bien 2024 qu'en 2025.

Evolutions des PIB des huit pays devant enregistrer les plus fortes croissances en 2024 et 2025

Pays

Croissance 2023e

Croissance 2024p

Croissance 2025p

Niger

2,30%

12,8%

7,40%

Sénégal

4,10%

8,80%

9,30%

Rwanda

6,90%

7,50%

7,80%

Ethiopie

5,80%

6,40%

7,00%

Côte d'Ivoire

6,30%

6,50%

6,50%

RDC

6,80%

6,50%

6,20%

Ouganda

5,30%

6,00%

6,60%

Bénin

5,80%

6,00%

6,00%

Source: Banque mondiale