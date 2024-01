Congo-Brazzaville: Emploi - IFMV propose diverses formations relatives à l'insertion professionnelle

L'Institut de formation aux métiers de la ville (IFMV) et son directeur, Brice Mankou, s'approprient le mot d'ordre présidentiel dédiant l'année 2024 à la jeunesse et proposent des formations relatives à l'emploi juvénile.

Outre le mot d'ordre présidentiel, l'IFMV s'appuie sur le récent Recensement général de la population et de l'habitation qui a rendu publics ses résultats indiquant que la population jeune est de 4 592 075 personnes. Cette force dynamique et créatrice est constituée des jeunes dont l'âge est compris entre 0 et 35 ans, soit une représentation à hauteur de 76% de la population du Congo.

Pour cette frange de la population, le constat est fait. On peut en déduire que concernant certains de ces jeunes, nombre d'entre eux pourraient mettre à profit leurs talents s'ils étaient guidés à entreprendre mais, pour d'autres, s'avèrerait nécessaire un réel accompagnement par l'État pour encadrer leurs besoins en formation. Il y a donc urgence à agir sur tous les fronts pour ne laisser aucun jeune au bord de la route, en déduit l'IFMV.

Brice Mankou explique que ces jeunes peuvent être catégorisés de la manière suivante : ceux qui sont scolarisés en grand nombre mais ne sont pas formés ni qualifiés; ceux ayant reçu une certaine formation, mais insuffisamment qualifiés au regard de l'emploi, et donc inemployables; ceux auxquels pourrait convenir l'expérience de terrain mais peu scolarisés ou formés aux métiers en tension. Enfin, une dernière catégorie qui concentre les jeunes portant tous les handicaps, que ce soit en emploi, en études, en formation, les éloignant de la vie citoyenne et de l'insertion professionnelle.

Il a confié qu'à chaque catégorie de la jeunesse évoquée, l'IFMV a mis en place un dispositif individualisé et mène des actions susceptibles de les conduire vers la réussite avec des résultats palpables au point de répondre aux attentes du plein emploi, en rapport avec l'objectif souhaité par le chef de l'État, Denis Sassou N'Guesso.

Brice Mankou est auteur d'un essai "Les jeunes et l'emploi au Congo-Brazzaville / Diagnostic et solutions" préfacé par Anatole Collinet Makosso et paru en 2017 chez l'Harmattan. Il a piloté des projets de politiques publiques de la jeunesse pour le gouvernement français au ministère de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports. Il dirige actuellement le département de Formation aux métiers de la ville de l'Université Denis-Sassou-N'Guesso de Kintélé, au Congo.