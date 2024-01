Tunisie: Ministère des Technologies de la communication / Ambassade des États-Unis - Une coopération autour des technologies mobiles de cinquième génération

Les propositions portent sur l'organisation d'une visite d'un groupe d'ingénieurs et de techniciens aux États-Unis d'Amérique afin de leur permettre d'échanger les expériences dans des domaines liés à la cybernétique et à la protection de l'infrastructure et des télécommunications à travers les satellites et les startup.

Le ministre des Technologies de la communication, Nizar Ben Néji et l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique en Tunisie, Joey Hood, ont convenu d'organiser des ateliers de travail bilatéraux autour des technologies mobiles de cinquième génération (5G), en présence d'experts des deux parties.

Lors d'une rencontre tenue au siège du ministère, Ben Néji et Hood ont passé en revue la coopération numérique à travers l'organisation d'activités stratégiques visant à échanger les connaissances et renforcer les capacités dans de différents domaines liés aux technologies de l'information et de la communication.

Les propositions portent sur l'organisation d'une visite d'un groupe d'ingénieurs et de techniciens aux États-Unis d'Amérique afin de leur permettre d'échanger les expériences dans des domaines liés à la cybernétique et à la protection de l'infrastructure et des télécommunications à travers les satellites et les startup.

Pour rappel, Ben Néji a effectué, du 24 au 28 juillet 2023, une visite aux Etats-Unis d'Amérique pour promouvoir la Tunisie comme destination d'investissement dans le domaine numérique et renforcer la coopération en matière de garantie de l'espace cybernétique international, en plus de la coopération avec les sociétés américaines dans le domaine numérique.

Le ministère des Technologies de la communication avait lancé, le 2 octobre 2023, dans le cadre de l'exécution des résultats de cette visite, l'expérience pilote d'exploitation des services internet par satellites à Tunis fournis par la société Starlink/SpaceX.