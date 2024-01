Afrique: L'Angola parmi les meilleures zones d'investissement dans l'écotourisme - ANAGERO

Menongue — L'Angola possède actuellement l'une des meilleures zones naturelles pour investir dans le domaine de l'écotourisme, dont l'utilisation durable peut générer des revenus et contribuer au développement multiforme du pays.

Le président du Conseil d'administration de l'Agence nationale pour la gestion de la région de l'Okavango (ANAGERO), Rui Lisboa, a fait ces déclarations aujourd'hui, mardi, en évaluant l'activité réalisée dans la région angolaise de l'Okavango.

Il s'agit de la réalisation du 1er Forum des investisseurs de la région angolaise, le 17 janvier, suivi de l'expédition touristique, du 18 au 22 de ce mois, avec la participation de 200 investisseurs nationaux et étrangers et d'autres membres.

Selon Rui Lisboa, la région est très riche en termes de ressources naturelles, en mettant l'accent sur l'abondance des ressources en eau, des animaux et des plantes les plus recherchées au monde, sans subir, à ce jour, aucune intervention humaine ou industrielle capable d'influencer son état naturel, attirant ainsi l'attention de nombreux investisseurs.

Il a informé qu'il existe déjà de nombreuses personnes intéressées par les investissements dans la région, qui pourraient se concrétiser à court et moyen terme, visant le développement souhaité en accord avec les pays membres tels que la Namibie, la Zambie, le Botswana et le Zimbabwe.

Interrogé sur ce qui a déjà été fait et ce qui est en train d'être fait, il a déclaré qu'il y avait encore des défis dans les domaines des infrastructures, ajoutant toutefois que d'importants projets ont déjà été approuvés pour la réhabilitation des routes et la construction de postes frontières qui favoriseront l'activité économique dans la région.

À cet égard, le président du Conseil d'administration de l'Agence nationale pour la gestion de la région de l'Okavango a souligné que l'action principale sera axée sur l'industrie du tourisme qui, à son avis, est la meilleure option pour le développement de la région angolaise d'Okavango.

Il a rappelé que le forum a permis la signature de six mémorandums d'accord et que tout sera mis en oeuvre pour les concrétiser, avec des projets concrets et signer ensuite d'autres mémorandums d'accord.

Parmi les entreprises intéressées à investir dans la région figurent les organisations Coutada do Luiana, Alpar Viagens, Gemini, ainsi que des institutions qui entendent profiter du grand potentiel touristique et agricole, comme l'Institut de sécurité sociale des forces armées et le Fonds de prévoyance pour les services d'information.

Les prochaines étapes, selon le président du Conseil d'administration d'ANAGERO, seront l'approbation des projets et la conception des espaces pour leur mise en oeuvre, à une époque où il y a, au niveau régional, des entreprises intéressées à investir dans la région, comme World Water, Wilderness Safaris et Natural Selection.

« Le défi est que la demande d'espaces, en termes de taille, dépasse légèrement ce qui est établi par la loi. Nous allons chercher le meilleur terme pour ne pas perdre ces grands investisseurs, qui représentent les principales entreprises d'écotourisme en Afrique», a défendu le responsable.

Il convient de noter que la région angolaise de l'Okavango, dont l'épicentre d'activité est la province de Cuando Cubango, comprend également des portions territoriales de Huambo, Bié, Moxico, Huila et Cunene, couvrant une superficie approximative de 360 mille kilomètres carrés.