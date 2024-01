Congo-Brazzaville: Forces armées congolaises - Le commandement mène une analyse prospective pour mieux planifier les actions de terrain

Le chef d'état-major général des Forces armées congolaises (FAC), le général de division Guy Blanchard Okoï, a lancé le 24 janvier à Brazzaville la conférence de planification des activités pour l'année 2024.

La réunion annuelle de trois jours regroupe les commandants organiques (état-major général, terre, mer, air, écoles, logistiques et renseignements) et opérationnels, commandants des zones militaires de défense 1 et 9 des FAC. Elle a pour but principal d'examiner et de valider les documents recteurs de programmation des activités des FAC pour l'année 2024 et sera mise à profit pour mieux s'approprier les orientations et directives des échelons supérieurs, et de mettre en cohérence les actions des responsables des FAC avec celles des acteurs essentiels de l'administration centrale du ministère de la Défense nationale.

Dans son allocution d'orientation, Guy Blanchard Okoï, comme suite à la démarche programmatique des activités des FAC, a précisé que l'agenda de la présente conférence de planification tend à mettre à la disposition des chefs de commandements centraux les éléments de discussion, d'échange et d'information afin de formaliser et de s'approprier ensemble et au même moment les documents recteurs de planification de l'action collective pour l'année 2024.

Il sied de noter que la conférence annuelle de planification des activités des FAC 2024 se déroule sur quatre centres d'intérêt : l'analyse prospective de l'environnement sécuritaire intérieur et extérieur, dans lequel va s'inscrire l'action des FAC en 2024 ; l'échange d'informations et d'expériences sur les problématiques majeures visant à améliorer la coordination et la cohérence des actions de pilotage et de suivi-évaluation au sein de l'administration centrale du ministère de la Défense nationale ; le dialogue interne de contribution participative à la formalisation et à l'assimilation des instructions particulières, de mise en oeuvre des activités des domaines majeurs de responsabilité des FAC ; la diffusion et l'appropriation du nouveau plan d'action triennal 2024-2026 du chef d'état-major général des FAC.

%

Cette conférence est un moment d'échange et de dialogue fécond entre le chef d'état-major général des FAC et ses grands subordonnés. Elle s'inscrit dans une logique d'optimisation du travail et d'amélioration des performances, en adéquation avec les exigences de la gestion axée sur les résultats.