Congo-Brazzaville: Secteur énergétique - Le cabinet Deloitte disposé à accompagner la réalisation des investissements durables au Congo

Le directeur général de Deloitte Congo, Vylie Sayam, a réitéré l'engagement de son cabinet de poursuivre le partenariat avec l'État congolais, en matière d'investissements pétroliers et gaziers. Le sujet de ce partenariat et celui de la transformation du secteur énergétique ont été au centre de la rencontre, le 23 janvier, à Brazzaville, entre le ministre des Hydrocarbures, Bruno Jean Richard Itoua, et Vylie Sayam.

« Deloitte est un leader du conseil aux entités publiques et privées. Il est très important pour nous, en ce début d'année, de présenter nos voeux au ministre et d'échanger avec ce dernier sur les principaux enjeux de l'année 2024, notamment les transformations déjà entamées au niveau du secteur pétrolier », a indiqué Vylie Sayam, ajoutant que sa structure est qualifiée pour appuyer le ministre et ses équipes dans ces transformations.

Il s'agit d'accompagner les équipes ministérielles à murir leurs réflexions sur les enjeux de transformation du secteur des hydrocarbures. Présent au Congo depuis 2007, avec des bureaux à Brazzaville et Pointe-Noire, le cabinet Deloitte est spécialisé dans l'audit, l'assurance et le conseil (juridique, fiscal, systèmes d'informations).