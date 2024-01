Congo-Brazzaville: Hydrocarbures - Trident Energy en passe d'acquérir deux nouveaux permis pétroliers

La compagnie britannique Trident Energy, basée à Londres, négocie l'acquisition des permis pétroliers en offshore avec deux vendeurs présents au Congo. La délégation des pétroliers a présenté l'état d'avancement des négociations, le 23 janvier, à Brazzaville, au ministre des Hydrocarbures, Bruno Jean Richard Itoua.

Conduite par le directeur général de Trident Energy, Jean-Michel Jacoulot, la délégation de Trident Energy a fait le point à la tutelle des négociations avec les deux vendeurs de permis pétroliers. Selon le directeur des affaires nouvelles de Trident Energy, Didier Lechartier, la compagnie a fait deux offres distinctes et elle est en mesure de signer les documents de cession. L'homme d'affaires n'a pas voulu préciser l'identité des vendeurs ni celle des permis pétroliers.

La compagnie britannique Trident Energy évolue à ce jour sur le permis Mengo-Kundji-Bindi II. « Nous avons tenu à informer le ministre personnellement des avancées sur le terrain. Je ne peux pas donner plus de détails malheureusement sur les vendeurs, mais les gens feront le lien assez aisément dans les prochains jours. Il s'agit des permis offshores », a déclaré Didier Lechartier, sans plus de précisions.

En rappel, Trident Energy est une société pétrolière et gazière internationale axée sur l'acquisition, l'exploitation et l'optimisation d'actifs internationaux à mi-vie. Après la crise des cours pétroliers et le ralentissement des investissements, le gouvernement congolais s'est engagé à relancer la production de pétrole liquide et développer la production et l'exportation du gaz naturel. Le marché est actuellement ouvert aux investisseurs.

Le Conseil des ministres a procédé, le 18 janvier, à l'attribution de permis d'exploration d'hydrocarbures liquides ou gazeux à la Société nationale des pétroles du Congo (SNPC) et à d'autres opérateurs. Il s'agit de Marine XXIV, avec une proposition de groupe contracteur constitué de la SNPC (titulaire) 15% et de la société ENI Congo (opérateur) 85% ; Marine XXIX A, avec une proposition de contracteur constitué de la SNPC (titulaire) 15% et de la société Oriental Energy SAU (opérateur) 85% ; Marine XXXI, avec un contracteur constitué de la SNPC (titulaire) 15% et d'ENI Congo (opérateur) 85% ; Nanga III, avec un contracteur constitué de la SNPC (titulaire) 15% et du Groupe China Oil Natural Gas Overseas Holding United (opérateur) 85% ; et Conkouati, avec un contracteur constitué de la SNPC (titulaire) 15% et du Groupe China Oil Natural Gas Overseas Holding United (opérateur) 85%.